Designérka obuvi Klabalová čeká revoluci v oboru díky technologiím

Zlín - Mladá designérka obuvi Eva Klabalová, která pracuje i pro evropské a světové značky, čeká revoluci v oboru díky moderním technologiím, 3D tisku či robotické výrobě. Trendem je podle ní udržitelnost, řekla ČTK třicetiletá absolventka zlínské univerzity, která studovala také v Nizozemsku a byla na stážích v mnoha zemích.

"Obuvnický průmysl je jediný, ve kterém se za posledních sto let nic technologicky nezměnilo, vždy máme svršek boty a podešev, ty dvě části jsou slepené dohromady. Myslím si, že nastane velká revoluce, máme stále větší přístup k novým technologiím, 3D tisk, robotická výroba," uvedla Klabalová, která se 3D tisku věnuje několik let.

Pracovala také pro italskou firmu, která vyrábí stroje pro obuvnický průmysl. "Hledala designéra, který by jim navrhl boty, které budou vyráběny roboty, obor se nikde na školách nevyučuje. Mojí prací bylo nastudovat si, jak roboti dokáží pracovat, jaké pohyby dokáží dělat, v závislosti na tom jsem designovala boty, které jsou vyráběny, bylo to prezentováno na veletrhu v Itálii. Dnes má tyto stoje spousta obuvnických firem, jsem ráda, že jsem mohla být u začátků," uvedla designérka.

Trendem v oboru je podle ní udržitelnost. "I když to slovo nerada používám, protože si myslím, že se se používá spíše k marketingovým účelům, a ne vždy produkt, který má nálepku ´udržitelný´, je takový, za který se vydává. Ale lidé se začínají více zajímat o to, kde jsou produkty vyrobené, kdo je vyrobil, jaký ten člověk dostal plat, odkud pochází materiál. Není už trend mít tu nejlepší nejkrásnější designovou věc, ale spíše lokání, udržitelnou, správně vyrobenou," uvedla Klabalová, která se snaží využívat zbytkové nebo odpadní materiály a recyklovat. "To je budoucnost, musíme vyrábět a designovat chytře," uvedla.

Dané postupy uplatňuje Klabalová také u vlastní řady tenisek Kave. Podešve jsou vyrobené z recyklovaných materiálů. Jde o zbytky gumy, které se míchají, vzniká mramorový efekt, guma se poté lisuje, každá bota je jiná. I na svršky používá Klabalová zbytky textilií. Boty se vyrábějí ve Zlíně.

Externě pracuje pro řadu firem v Evropě, Asii i Americe. Za svým úspěchem vidí designérka také to, že nenavrhuje produkt na papíře, který by se poté vyráběl, ale produkt vzniká přímo v továrně. "V závislosti na stávajících výrobních technologiích je to produkt designovaný přímo pro danou továrnu, daný způsob výroby. Firmám to šetří peníze, nemusí investovat do strojního vybavení, kopyt či vysekávacích nožů," uvedla.

K prosazení mimo Česko jí podle jejích slov pomohly zahraniční pobyty, výměnné pobyty při škole či další studium. "Velkým milníkem pro mě bylo, když britský Vogue otiskl mé boty, to pro mě byl důkaz toho, že dělám správnou věc a dělám ji tak, že o to lidé mají zájem a je to dobré, to mi dodalo spoustu energie," uvedla Klabalová.