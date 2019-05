Desetitisíce lidí v Čáslavi viděly unikátní letecké vystoupení

Na 21. základně taktického letectva Čáslav se 25. května 2019 uskutečnil Den otevřených dveří. Na snímku světově unikátní společný let akrobatického speciálu Extra 300S pilotovaného mistrem světa v Red Bull Air Race Martinem Šonkou a stíhačky Jas-39C Gripen Iva Kardoše (vpravo).

Čáslav (Kutnohorsko) - Na den otevřených dveří na letecké základně v Čáslavi dnes přišlo podle organizátorů až 50.000 lidí. Pro návštěvníky byly připravené statické ukázky nejen letecké techniky, ale také vozidel používaných například hasiči, záchrannou službou, armádou nebo čáslavským letištěm. Hlavním diváckým lákadlem byly letové ukázky, které začaly ve 12:20. Zlatým hřebem se stalo vystoupení akrobatického letadla a stíhačky gripen, které podle pořadatelů dosud nemá ve světě obdoby.

První návštěvníci byli v areálu letecké základny již v 9:00, oficiální program pak začal v 10:00. V 10:20 se uskutečnil zahajovací průlet tří stíhaček JAS-39 Gripen, dvou L-159 Alca a jednoho L-39 Albatros.

Divácky nejpřitažlivější část dnešní akce, a to letové ukázky, začaly ve 12:20 průletem dvou legendárních britských cvičných dvouplošníků Tiger Moth, které byly vyvinuty v roce 1931. Zlatým hřebem se stal podle Radoslava Jančeva z 21. základny taktického letectva Čáslav společný let mistra světa v Red Bull Air Race Martina Šonky s akrobatickým speciálem Extra 300 a stíhačky JAS-39 Gripen, kterou pilotoval pilot Ivo Kardoš.

Šonka i Kardoš měli nejdříve každý své vlastní vystoupení, následně předvedli společný let. "Je to vlastně první vystoupení tohoto druhu na světě, Šonka je bývalý pilot gripenu," uvedl Jančev. Během společného vystoupení létaly oba letouny velmi těsně u sebe, Šonka předváděl i svůj tradiční let vzhůru nohama. Kardoš také předvedl veřejně jako první na světě výkrut kolem Šonkova letadla, řekl Jančev. Výkruty následně prováděl také Šonka kolem gripenu.

Závěrem piloti předvedli synchronizované přistání ve dvojici. Po dosedu gripenu Šonka svůj letoun Extra 300 lehce zvedl a otočil vzhůru nohama. Po chvilce letu vrátil letadlo do běžné polohy a přistál po boku kolegy.

Letošní návštěvnost byla obdobná jako v minulých letech, možná mírně nadprůměrná díky vydařenému počasí. Přesný počet návštěvníků letiště neeviduje, neplatí se totiž vstupné. O hojné účasti svědčí třeba i fakt, že i na rozlehlé letištní ploše se místy těsnily davy lidí, kterými se dalo jen obtížně projít.

Celý den mohli lidé obdivovat vystavené letouny, k vidění byly stíhačky, lehká sportovní letadla, vrtulníky, ale například i letoun Jakovlev Jak-40 z vládní letky nebo armádní letoun CASA. Některá letadla si lidé mohli prohlédnout také uvnitř.

Letos poprvé byl na statické výstavě k vidění vrtulník Black Hawk slovenských vzdušných sil. Poprvé se v Čáslavi ukázal také letoun L-39 CW od společnosti Aero Vodochody. Letoun L-39CW je vývojovým mezikrokem k novému modelu L-39NG. Aero instalovalo nový motor a novou avioniku do klasického letounu L-39, čímž vznikla konfigurace označovaná L-39CW.

Další den otevřených dveří se bude konat opět za dva roky.