DeSantis slíbil americký comeback, start kampaně poznamenaly problémy twitteru

Tallahassee (USA) - Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis v noci na dnešek zahájil svou kampaň před prezidentskými volbami slibem "velkého amerického comebacku". Republikánský politik v prvním předvolebním klipu řekl, že Spojené státy potřebují "odvahu vést a sílu vyhrávat", a prezentoval se jako bojovník za svobodu a "selský rozum". Start kampaně mu však nevyšel podle představ, když plánovaný rozhovor s miliardářem Elonem Muskem začal se zpožděním kvůli technickým problémům sociální sítě Twitter.

"Naše hranice (s Mexikem) je katastrofa. Zločin zamořuje naše města. Kvůli federální vládě je pro rodiny těžší vyjít s penězi a prezident (demokrat Joe Biden) tápe," říká DeSantis v prvních vteřinách přibližně minutového videa. Čtyřiačtyřicetiletý guvernér třetího nejlidnatějšího státu USA se tak opět přihlásil k rétorice republikánského exprezidenta Donalda Trumpa, který rovněž akcentuje problémy na americko-mexické hranici a temným způsobem popisuje život ve velkých amerických městech.

Trump je zároveň pro DeSantise nejvýznamnější překážkou na cestě k nominaci Republikánské strany pro prezidentské volby v listopadu 2024. Exprezident se po porážce v roce 2020 uchází o druhý mandát a aktuálně vede průzkumy mezi republikánskými voliči. Podle některých komentářů ale zatím DeSantise nelze odepisovat, neboť stranické primárky v USA v minulosti mnohokrát překvapily.

Floridský guvernér ve svém videu vychází zpoza opony na světlo, načež promlouvá k divákům s americkou vlajkou v pozadí. "Úspěch je dosažitelný a za svobodu má cenu bojovat," říká DeSantis, přičemž volá po "zdravém rozumu", "normálnosti komunit a integritě institucí". Na závěr slibuje "náš velký americký comeback", což bude zřejmě hlavní slogan jeho kampaně.

"Vše se musí řídit selským rozumem a my na Floridě jsme dokázali, že je to možné. Dali jsme přednost faktům před strachem, vzdělání před indoktrinací, právu a pořádku před nepokoji a nepořádkem," řekl DeSantis. Během svého úřadování na Floridě jako guvernér omezil přístup k potratům či zdravotní péči pro mladé trans lidi, uvolnil regulaci držení střelných zbraní a prosadil sadu opatření namířených proti školám, kde podle něj hrozí "indoktrinace" progresivními myšlenkami. DeSantis také při prosazování svého programu "systematicky rozšiřoval své pravomoci a posouval právní hranice", napsal deník The New York Times (NYT).

Klip oznamující vstup do prezidentského souboje zveřejnil na twitteru ve středu v 18:00 východoamerického času (o půlnoci SELČ), tedy ve chvíli, kdy měl začít jeho rozhovor se šéfem sociální sítě Elonem Muskem. Netradiční forma zahájení kampaně se mu ovšem příliš nevyplatila, neboť zvukový přenos se službě Twitter Spaces podařilo plně zprovoznit až po přibližně 25 minutách. Média to hodnotí jako pohromu a trapný moment jak pro DeSantise, tak pro twitter, který po Muskově loňském převzetí opustila většina pracovníků a který od té doby potkalo několik výpadků či jiných problémů. "Člověk má jenom jednu šanci na první dojem. V podání floridského guvernéra Rona DeSantise jím byly technické potíže," komentoval událost web Politico.

Prakticky okamžitě po začátku přenosu vypadl zvuk, načež byla slyšet konverzace Muska s jeho týmem, zatímco se šéf twitteru snažil dění vysvětlovat. "Máme připojený obrovský počet lidí, servery jsou poněkud napjaté," řekl v jistém okamžiku. Přenos, který přitáhl 600.000 posluchačů, byl nakonec zastaven a spuštěn znovu. Podle informací NYT události nepředcházelo žádné plánování ohledně možných problémů se "spolehlivostí stránky".

DeSantis chtěl svou kandidaturu ohlásit při debatě s Muskem, ovšem informace, že zaregistroval prezidentskou kampaň u federální volební komise, se dostala na veřejnost o více než tři hodiny dříve. Vítěz republikánských primárek se v listopadu 2024 s největší pravděpodobností utká se současným prezidentem Bidenem. Politik Demokratické strany minulý měsíc potvrdil, že hodlá příští rok ve věku 81 let obhajovat mandát.