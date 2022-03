Derner po 900. utkání v extralize: Hezké číslo, ale uvědomím si to až později

Liberec - Zápas s pořadovým číslem 900 odehrál dnes obránce libereckých hokejistů Lukáš Derner. Hodně hluboko do paměti se mu zapíše i díky jeho průběhu. Bílí Tygři totiž v závěru další tuhé bitvy s Brnem odvrátili porážku v závěrečných sekundách a nakonec zvítězili v prodloužení 3:2. K postupu z předkola do čtvrtfinále extraligového play off už jim tak za stavu 2:0 schází pouze jediný krok.

"Musím říct, že když jsem se to ráno dozvěděl, tak jsem nad tím přemýšlel. Trošku se mi vybavilo, jak jsem začal. Jestli je to velká porce? Já ani nevím, jsem takový, že si to uvědomím spíš až později. Každopádně je to hezké číslo," řekl Derner s úsměvem během rozhovoru s novináři.

Až na intermezzo v Plzni strávil osmatřicetiletý hráč celou kariéru mezi domácí elitou právě v Liberci. O to je možná jeho jubileum ještě cennější. "Asi to tak mělo být, abych tady strávil kus mé hokejové kariéry. A jsem za to moc rád," přiznal Derner.

I když je zřejmé, že by ho moc lákala tisícovka, nechtěl ani v nejmenším předbíhat událostem. "I nad tím jsem přemýšlel, ale nedokážu tak úplně odpovědět. Jsou to skoro dvě sezony, přitom absolutně nevím, co bude za měsíc, natož pak za dva roky. Nechávám si to všechno otevřené," vysvětlil liberecký rodák.

Za úspěch v mimořádném utkání vypsal prémie do kabiny. "Máme skvělého pokladníka, který nenechá na nikom nit suchou, takže jsem něco vypsal," přitakal v narážce na útočníka Jaroslava Vlacha.

Před utkáním převzal dres se symbolickým číslem 900, po napínavém dramatu už ho však neměl. "Teď před chvilkou jsem ho daroval našemu bývalému kustodovi Jurovi Jarošovi. Prožil to celé se mnou od začátku až doteď, tak mě napadlo, že mu tam napíšu věnování a dám mu ho. Byl dojatej," přiblížil Derner.

Velký počet zápasů ocenil i trenér Liberce Patrik Augusta. "Myslím, že to je něco neskutečného. Když si člověk představí těch 900 utkání... Za mě obrovský respekt, klobouk dolů. Domnívám se však, že to všichni vidíte každý zápas, jak moc cenným hráčem pro tým Lukáš je. A nejen těmi zkušenostmi, ale i chutí vyhrávat a jít do každého souboje naplno," podotkl Augusta.

Nechybělo však mnoho a velký zápas obětavého beka překazila porážka. Odvrátil ji však při závěrečné power play Jakub Klepiš. A v prodloužení rozhodl Martin Faško-Rudáš. "Já si jen říkal, ať už kluci vystřelí. Ale sehráli to dobře, Klépa (Jakub Klepiš) vystřelil a trefil to. Je ale úplně jedno, kdo ty góly dá. Stejně tak klobouk dolů před klukama, kteří pak zařídili v prodloužení vítězný gól. Výhra 3:2 pro nás je super," pochvaloval si Derner.