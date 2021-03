Depp viní exmanželku z uvádění nepravdivých informací v procesu

Londýn - Americký herec Johnny Depp, který usiluje u britského odvolacího soudu o zvrácení rozsudku v kauze údajného očerňování v médiích, viní exmanželku Amber Heardovou z uvádění nepravdivých informací v soudním procesu, který loni v listopadu prohrál. Deppův právní zástupce dnes u londýnského odvolacího soudu argumentoval, že Heardová nevěnovala sedm milionů dolarů (přes 153 milionů korun) z rozvodového vyrovnání na charitativní účely, jak tvrdila.

Sedmapadesátiletý hollywoodský herec loni prohrál spor s vydavatelem britského bulvárního deníku The Sun, který ho označil za domácího násilníka. Deppův právník Andrew Caldecott dnes usiloval o možnost obnovení procesu vzhledem k novým informacím. Ani Depp, ani Heardová se dnešního slyšení u soudu osobně neúčastnili.

Britský vrchní soud už v listopadu odmítl možnost odvolání Deppa s tím, že většina tvrzení v novinách se ukázala jako pravdivá. Hercovi právníci ještě využili možnosti obrátit se na odvolací soud. Depp si stěžoval, že se soud údajně spoléhal výhradně na vyjádření Heardové a důkazy policie a dalších svědků ignoroval.

Deppův právník dnes tvrdil, že 34letá Heardová nemluvila pravdu, když tvrdila, že peníze z rozvodu věnovala dětské nemocnici a organizaci hájící občanská práva. Nemocnice údajně v dopise uvedla, že žádné peníze nedostala. Slib byl pouze "vykalkulovanou a manipulativní lží", kterou chtěla pozitivně zapůsobit, řekl Caldecott.

Herec, známý například z filmů Piráti z Karibiku či Střihoruký Edward, žaloval vydavatelství i šéfredaktora listu The Sun Dana Woottona. Nelíbil se mu článek z dubna 2018, ve kterém se píše, že herec bil svou bývalou manželku. Depp podal žalobu kvůli pomluvě. Vydavatelství News Group Newspapers, do jehož portfolia deník The Sun patří, má dostat vyplaceno celkem 630.000 liber (19 milionů korun).