Denver znovu otočil zápas s Clippers a vyrovnal sérii na 3:3

Orlando (USA) - Basketbalisté Denveru předvedli další velký obrat a výhrou 111:98 nad Los Angeles Clippers si ve čtvrtfinálové sérii NBA vybojovali rozhodující sedmý zápas. Ještě ve třetí čtvrtině prohrávali o 19 bodů, ale pak se šňůrou 17:0 vrátili do hry a v poslední čtvrtině soupeře přehráli. Srbský pivot Nikola Jokič k tomu přispěl 34 body, 14 doskoky a sedmi asistencemi.

Denver už v pátém utkání otočil šestnáctibodovou ztrátu a ani dnes Clippers nedokázali dotáhnout dobře rozehraný zápas k postupu. Už v první čtvrtině si vybudovali dvouciferné vedení, a když pak v úvodu třetí části odskočili na 19 bodů, zdálo se být rozhodnuto. Místo toho ale přišel další kolaps.

Za stavu 55:73 nasměroval Jokič šesti body spoluhráče ke šňůře 17:0 a rázem činil rozdíl ve skóre jediný bod. Clippers sice na chvíli soupeřův nápor utlumili a do poslední čtvrtiny udrželi těsné vedení, ale v poslední části dal Denver hned sedm trojek, z toho tři Jokič, a rozhození Clippers opět odešli poraženi.

"Sám nevím, proč hrajeme nejlépe, když jsme přitlačení zády ke zdi. Bylo to už proti Utahu a nyní jsme opět předvedli skvělý výkon, když to bylo potřeba. Máme hráče, jako je Jamal Murray, který je bojovník a nikdy se nevzdává. Ale stejně tak ostatní spoluhráči," řekl Jokič. "Za poslední dvě sezony budeme hrát už počtvrté sedmý zápas. Tlak je na jejich straně, my budeme bojovat a uvidíme, jak to dopadne," dodal.

Vedle Jokiče táhli Denver také rozehrávači Jamal Murray s 21 body a Gary Harris s 16 body. Lídrem Clippers byl s 33 body Paul George, Kawhi Leonard přidal 25 bodů.

Výsledek 2. kola play off NBA

Západní konference - 6. zápas:

Denver - LA Clippers 111:98 (stav série 3:3).