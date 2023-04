Denver ovládl první čtvrtfinále NBA s Phoenixem, Murray dal 34 bodů

Jamal Murray z Denveru (vlevo) a Jock Landale z Phoenixu v utkání 2. kola play off basketbalové NBA, které se hrálo 29. dubna 2023.

New York - Basketbalisté Denveru vstoupili do čtvrtfinále play off NBA jasnou výhrou nad Phoenixem 125:107. Nejlepším střelcem zápasu byl Jamal Murray, který dal 34 bodů, z toho 20 v druhém poločase. Nejužitečnější hráč minulých dvou sezon Nikola Jokič přispěl k vítězství 24 body a 19 doskoky. Prosadil se i Aaron Gordon, který nasbíral 23 bodů.

Phoenixu nepomohlo 29 bodů a 14 doskoků Kevina Duranta či 27 bodů Devina Bookera. Suns vedli po první čtvrtině 32:31 i díky 15 Durantovým bodům. V druhé části se však hvězdný hráč dostal jen ke čtyřem bodům a hosté ji prohráli 19:37. V poslední čtvrtině stáhl Phoenix manko na 10 bodů, ale pak mu soupeř znovu odskočil.

Murray proměnil v zápase 13 z 24 střel, z toho šest trojek z deseti. "Myslím, že některé ty jeho střely dneska se nedaly ubránit," řekl trenér Suns Monty Williams.

Před dvěma lety Phoenix vyhrál čtvrtfinálovou sérii nad Denverem 4:0, ale tehdy u toho nebyl Murray, který léčil přetržený vaz v kolenu. "Soupeř byl fyzičtější, hrál s větší silou. Musíme příště hrát s mnohem větším nasazením a odvést lepší práci," dodal Williams.

Největší rozdíl byl v trojkách, ve kterých Denver předčil soupeře v poměru 16:7. Suns také měli 16 ztrát, z toho sedm Durant. "Musím být mnohem opatrnější s míčem. Spíš střílet než špatně přihrát. Téměř polovina našich ztrát šla za mnou. Budeme v pohodě. Musíme hrát sebevědomě, věřit si při střelbě a uvidíme v příštím zápase," dodal dvojnásobný šampion NBA a bývalý nejužitečnější hráč ligy.

Série bude pokračovat v pondělí opět na hřišti nejlepšího týmu Západní konferenci v základní části Denveru.

Výsledek 2. kola play off NBA:

Západní konference - 1. zápas: Denver - Phoenix 125:107.