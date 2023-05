Denver je poprvé ve finále NBA, Lakers přehrál 4:0 na zápasy

Los Angeles - Basketbalisté Denveru Nuggets si poprvé zahrají finále NBA. Los Angeles Lakers přehráli v sérii 4:0 na zápasy, ve čtvrtém na hřišti Lakers zvítězili 113:111. Zasloužil se o to zejména srbský pivot Nikola Jokič, který zaznamenal 30 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí a připsal si i vítězný koš 51 sekund před koncem. Poraženým nepomohl ani skvělý výkon LeBrona Jamese, jenž zapsal 40 bodů, 10 doskoků a 9 asistencí.

Denver je v lize 47 let a nyní bude bojovat premiérově o trofej. "Je to neuvěřitelné. My tu teď píšeme historii. Musíme si ale udržet naše nastavení mysli a nezačít být nervózní, že je titul tak blízko," řekl rozehrávač Jamal Murray. Ve čtvrtém zápase k výhře pomohl 25 body, Aaron Gordon jich přidal 22.

Lakers přitom ovládli první poločas a vedli až o 15 bodů. James dal za první dvě čtvrtiny 31 bodů, přičemž v play off nikdy do půle více bodů nenasbíral. Jenže do třetí čtvrtiny vstoupil Denver šňůrou 18:4 a byl zpátky ve hře. Dvě minuty před koncem vedli Nuggets o čtyři body, ale Anthony Davis čtyřmi trestnými hody srovnal.

Jednapadesát sekund před koncem zápas rozhodl Jokič důrazným nájezdem do koše. James se ještě snažil o vyrovnání, ale při dvou střeleckých pokusech neuspěl. Jokič osmým triple doublem překonal rekord Wilta Chamberlaina z roku 1967 v počtu triple doublů v jediném play off.

"Pochopili jsme, co je v sázce. Nechcete dát týmu s LeBronem James jakoukoli šanci si myslet, že sérii může otočit. Způsob, jakým jsme vstoupili do třetí čtvrtiny, mi ukázal, jak dospělým týmem jsme. A že máme vše pro to, abychom mohli pomýšlet na cíle nejvyšší," řekl trenér Denveru Michael Malone. "Nemohu být na svůj tým více pyšný," dodal.

Denver čeká na soupeře pro finále. Velmi blízko je Miami, které vede nad Bostonem 3:0 na zápasy a může sérii také ukončit nejrychlejším možným způsobem už dnes v noci.

Finále Západní konference play off NBA - 4. zápas: LA Lakers - Denver 111:113, konečný stav série 0:4.