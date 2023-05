Denver je po třetí výhře nad Lakers krok od prvního finále, znovu zářil Murray

LA Lakers - Denver, třetí zápas finále Západní konference play off basketbalové NBA, 20. května 2023. Skórující hráč Denveru Jamal Murray.

LA Lakers - Denver, třetí zápas finále Západní konference play off basketbalové NBA, 20. května 2023. Skórující hráč Denveru Jamal Murray. ČTK/AP/Mark J. Terrill

Los Angeles - Basketbalisté Denveru mají na dosah první postup do finále play off NBA. Ve třetím semifinálovém utkání zvítězili na palubovce Los Angeles Lakers 119:108 a vedou už 3:0 na zápasy. Nikdo v historii ještě takový vývoj série neotočil. Nuggets opět táhl rozehrávač Jamal Murray, který dal stejně jako ve druhém duelu 37 bodů.

Denver je v lize 47 let, ale finále mu dosud unikalo. Teď už je opravdu blízko. "Náš tým dokáže hodně, ale hlavní je víra. To je velice důležitá vlastnost. Všichni tu věříme, že uspějeme," řekl trenér Denveru Michael Malone.

Víru si ale udržuje i hvězda Lakers LeBron James, jenž chce být se spoluhráči prvním týmem v historii, který otočí sérii ze stavu 0:3. "Nevím, co se honí klukům v hlavě, ale za sebe mohu říci, že věřím, že na to máme. Teď se musíme připravit na další zápas a ukázat, co v nás je," řekl čtyřnásobný šampion NBA.

V sobotu se Lakers dokázali vrátit do zápasu poté, co prohrávali o 14 bodů. V prvním poločase měli velký problém s bráněním Murrayho, který dal do přestávky 30 bodů. Po pauze už ho domácí přibrzdili a hráli s Denverem vyrovnanou partii. Ještě sedm minut před koncem těsně vedli, pak ale hosté trefili tři trojky za sebou a šňůrou 13:0 zápas zvrátili na svou stranu.

Důležitou roli sehrál srbský pivot Nikola Jokič, kterého jinak Lakers solidně bránili, ale v klíčové čtvrté čtvrtině dal 15 ze svých 24 bodů. V domácím týmu měl Anthony Davis 28 bodů a 18 doskoků, James přidal 23 bodů stejně jako Austin Reaves.

Finále Západní konference play off NBA - 3. zápas:

LA Lakers - Denver 108:119 (stav série 0:3).