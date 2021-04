Deníky se pozastavují nad načasováním zveřejnění informací o Rusku a Vrběticích

Ilustrační foto - Do Vlachovic na Zlínsku, kde nedávno vybuchl muniční sklad, dorazí v nejbližších dnech 100 vojáků. O jejich vyslání rozhodla 3. listopadu vláda. Cílem zvýšené ostrahy areálu ve Vrběticích (na snímku z 27. října), které jsou částí Vlachovic, je ochrana životů, zdraví a majetku občanů. V celém areálu je podle odhadu až 15.000 tun munice.

Ilustrační foto - Do Vlachovic na Zlínsku, kde nedávno vybuchl muniční sklad, dorazí v nejbližších dnech 100 vojáků. O jejich vyslání rozhodla 3. listopadu vláda. Cílem zvýšené ostrahy areálu ve Vrběticích (na snímku z 27. října), které jsou částí Vlachovic, je ochrana životů, zdraví a majetku občanů. V celém areálu je podle odhadu až 15.000 tun munice. ČTK/Policie ČR

Praha - Česká média se v komentářích pozastavují nad načasováním sobotního oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO) o podezření českých bezpečnostních složek, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Zjištěné okolnosti podle nich také připomněly politikům, že by neměli podceňovat bezpečnostní rizika a že je třeba ostražitosti. Spolupráce s Ruskem a hlavně závislost na něm může být podle médií riskantní.

"Můžeme se dohadovat o té či oné jednotlivosti. Třeba o tom, kdo, kdy a proč rozhodl o načasování té zprávy. Už proto, že informace tohoto kalibru se skládají po kouskách a někdo musí rozhodnout, kdy a v jaké podobě se zveřejní," ptá se komentátor Lidových novin (LN). Podle deníku E15 je zajímavé, jak rychle se detaily kauzy objevily v některých českých médiích. A bez povšimnutí není ani globální kontext, tedy časová souvislost s vyostřením vztahů mezi USA a Ruskem, píše deník. "Neboli napětí mezi Západem a Moskvou vzrůstá, takže je až moc velká náhoda, že zrovna teď se objevily 'jednoznačné' informace o ruské účasti na explozích ve Vrběticích," uvedl komentátor E15.

"Jistěže se okamžitě ozvaly hlasy, že jde o fabulaci zákeřně načasovanou k narušení rozjednané dodávky ruských vakcín Sputnik a účast Rosatomu v tendru na blok Dukovanech," píše třeba komentátor deníku Právo. Stín možné účasti Rusů na výbuchu skladů podle deníku nepochybně dopadne na veškeré strategicky významné projekty. "Ten stín se ale z východu rozpíná už dlouho," doplnil komentátor.

Neurčité informace o blížícím se skandálu kolem ruské špionáže se podle komentátora Hospodářských novin (HN) objevily od zdrojů z tajných služeb už před několika týdny. Česko přesto dále pokračovalo v přípravě tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech za účasti ruského Rosatomu nebo snahách o nákup ruské vakcíny proti nemoci covid-19. Nyní by ale Česko mělo podle komentátora zcela přehodnotit vztahy k Rusku. "Zastánci Ruska často obviňují ty, kdo varují před expanzivností putinovského režimu, že mentalitou zamrzli v období studené války. Rusko není Sovětský svaz, situace je úplně jiná, tvrdí. Lze přitakat, že situace jiná je. Což ale neznamená, že je lepší," píše. "Pořád jde o expanzivní režim, který se neštítí aktů státního terorismu. A jako k takovému k němu musíme přistupovat," doplnil.

Základní sdělení je podle deníků stejné. "Příslušníci zpravodajské služby ruské armády, lidé podléhající ruské vládě, narušili suverenitu České republiky způsobem, který se často označuje za státní terorismus," uvedly LN. Podle komentátora Českého rozhlasu (ČRo) není vzhledem k opakovaným varováním tajných služeb před ruskými operacemi na území České republiky nejnovější dění velkým překvapením. "I když způsob, jakým o sobě dali ruští špioni nakonec názorně vědět, může být šokující," uvedl. Zjištěné okolnosti kolem výbuchu muničního skladu tuzemským politikům připomenuly, že by neměli podceňovat bezpečnostní rizika. K nim patří snaha o diskreditaci tajných služeb či ignorování jejich varování. "Kdyby tomu bylo jinak, nemohl by ministr Karel Havlíček vyvíjet aktivity k udržení ruské firmy ve hře o dostavbu Dukovan. K tomu došlo navzdory doporučení bezpečnostní komunity, Rusy do této soutěže vůbec nepouštět," doplnil.

Také podle komentátora Práva nejsou informace o možném podílu ruských agentů na výbuchu úplným překvapením. "Jen jsme pořád řadili související nebezpečí převážně do sféry hybridních hrozeb, dezinformací, propagandy v tamních (ruských) státních médiích a zde na obskurních, i když také sledovaných webech. Teď se jejich virtualita povážlivě zhmotňuje," píše. V případě potvrzení podezření o akci ruských agentů ve Vrběticích už podle něj nikdo nemůže kroky Ruska obhájit. "Dva čeští občané zaplatili první vrbětický výbuch životem," uvedl.