Deník N: Zaměstnanec MZV pracoval pro Rusy, úřad musel opustit

Praha - Dlouholetý zaměstnanec českého ministerstva zahraničí spolupracoval s ruskou civilní rozvědkou (SVR) a vynášel jí tajné informace, napsal dnes web Deníku N s odkazem na premiéra Petra Fialu (ODS), ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) i Bezpečnostní informační službu (BIS). Ta pracovníka odhalila a roky sledovala. Muž musel ministerstvo podle Deníku N i serverů Aktuálně.cz a Respekt.cz opustit.

Šlo o vysoce prověřeného zaměstnance, který měl i bezpečnostní osvědčení na nejvyšší stupeň přísně tajné, napsal Deník N s odkazem na své zdroje z diplomacie. Na ministerstvu pracoval od 90. let a vedle centrály v Praze působil také na českých ambasádách, mimo jiné v jedné z afrických zemí.

BIS premiéra a ministra zahraničí s případem seznámila v první polovině letošního roku, píše Deník N. "Mohu potvrdit, že jsem rozhodl o přijetí takových kroků, díky kterým na ministerstvu již nepůsobí zaměstnanec, který spolupracoval s cizí mocí. Další informace nebudu z bezpečnostních důvodů komentovat," uvedl Lipavský. "Jsem o celé věci informován a oceňuji práci tajných služeb, v tomto případě BIS. Je to důkaz toho, že bezpečnostní složky pracují kvalitně a ve prospěch českých občanů,“ cituje Deník N Fialu.

Odhalení potvrdila také BIS. "Na ministerstvu zahraničí byly z naší strany zmapované aktivity jednoho z jeho zaměstnanců ve vztahu k ruské zpravodajské službě," řekl Deníku N mluvčí BIS Ladislav Šticha. BIS podle deníku nejprve před lety zjistila, že SVR má na českém ministerstvu zahraničí zdroj citlivých informací, a poté ho identifikovala a sledovala. "Ruská rozvědka využila jeho slabosti pro ženy a peníze," cituje deník jeden ze svých diplomatických zdrojů.

Není jasné, zda se o muže kvůli vynášení informací Rusku, které nyní vede válku proti Ukrajině, zajímá policie nebo zda je za to stíhán. "Nejde to udělat, protože jde o zpravodajské informace, které nemohou být použité u soudu. Současný zákon to neumožňuje," cituje Deník N svůj vysoce postavený zdroj z justice, který si nepřál být jmenován.