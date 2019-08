Deník N: Za zapojení do bojů na Ukrajině je stíhán další Čech

Praha - Česká policie stíhá pětadvacetiletého muže z Karlovarska, který podle ní bojoval v řadách proruských separatistů na východní Ukrajině. Mohl tak spáchat trestný čin teroristického útoku, za který mu v případě odsouzení hrozí až dvacetiletý trest. O případu dnes informoval web Deník N. Podle něj policisté odhalili už přes 15 případů, kdy se Češi zapojili do bojů na ukrajinském na Donbase.

Zahájení trestního stíhání v souvislosti s konfliktem na východní Ukrajině potvrdil Deníku N Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. "Jedná se o muže z Karlovarska, který se měl účastnit bojů proti organizované ukrajinské armádě," řekl Bílý serveru. Bližší podrobnosti k případu neuvedl.

Podle informací Deníku N muž bojoval za proruské separatisty ve druhé polovině 2015. Posléze se vrátil do Česka a žije na Karlovarsku.

Případ jiného Čecha, který se zapojil bojů na Ukrajině, řešil letos v květnu soud v Pardubicích. Český voják Erik Eštu čelil obžalobě z terorismu, a soud mu nepravomocně uložil podmíněný tříletý trest s odkladem na čtyři roky. Eštu obvinění odmítal. Hájil tím, že na Ukrajinu cestoval jako turista a že Doněcká republika není teroristickou organizací.

Podle Deníku N řeší česká policie už více než 15 podobných případů, a toto číslo se zřejmě bude zvyšovat.

Válka na Ukrajině propukla krátce po ruské anexi Krymu na jaře 2014 a podle údajů OSN si za pět let vyžádala kolem 13.000 mrtvých. Miliony lidí konflikt vyhnal z domovů, část přesídlila do ukrajinského vnitrozemí, jiní se před válkou uchýlili do Ruska.

Od začátku konfliktu na východní Ukrajině bylo vyhlášeno už více než 20 příměří. Zatím poslední dohoda o zastavení palby platí přes dva týdny, přestřelky přesto neustaly.