Deník N: Stát chce nakoupit až 200 milionů krychlových metrů plynu

Praha - Stát chce prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nakoupit až 200 milionů krychlových metrů plynu. Chce si vytvořit své vlastní rezervy pro případ, že by přestal proudit plyn z Ruska. Vytvoření takových rezerv by podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stálo zhruba 8,5 miliardy korun. S odvoláním na dokument ministerstva průmyslu a obchodu to dnes uvedl Deník N. Návrh ministerstva má podle deníku projednat ve středu vláda. Celková česká spotřeba plynu loni podle dat Energetického regulačního úřadu dosáhla 9,5 miliardy metrů krychlových.

Evropské zásoby plynu jsou podle Deníku N na dlouhodobých minimech, ceny naopak lámou rekordy. Už před vypuknutím konfliktu na Ukrajině šponoval ruský státní monopol Gazprom ceny tím, že nedodával plyn nad rámec dlouhodobých kontraktů. Ceny teď zvedá také ruský útok na Ukrajinu a hrozba přerušení dodávek z Ruska.

Stát má zásoby ropy a ropných produktů na zhruba 90 dní, zásoby plynu ale nemá žádné. Navrhované množství plynových rezerv by znamenalo pokrytí jen dvou procent celkové roční spotřeby. Podle materiálu by prodloužila zásobování plynem o zhruba 10,5 dne u chráněných zákazníků, jako jsou domácnosti, nemocnice, objekty kritické infrastruktury nebo potravinářský průmysl.

Dokument ministerstva podle Deníku N počítá s maximální cenou 200 korun za megawatthodinu, dalších 39 korun za uskladnění a sedm korun za přepravu. Jedna megawatthodina je zhruba 95 metrů krychlových plynu.

Podle dokumentu ministerstva by Správa státních hmotných rezerv měla vytvoření rezervy u obchodníků s plynem poptat v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění, poptává se tak napřímo u vytipovaných dodavatelů. Patřit mezi ně podle materiálu budou innogy Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, ČEZ Prodej, RWE či MND. Takový způsob zadání zakázky se může využít jen v případech vymezených zákonem, jako je například situace krajní nouze či technické nebo licenční důvody nebo rozšíření původní dodávky.

Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR je společnost RWE Gas Storage, provozuje šest zásobníků s provozním objemem asi 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalším provozovatelem podzemních zásobníku plynu v tuzemsku je firma MND Gas Storage, která vlastní a provozuje dvě skladovací struktury.

RWE Gas Storage má v ČR celkovou sjednanou kapacitu svých zásobníků na 28,5 terawatthodin (TWh) plynu. Současné zásoby činí 3,9 TWh, vyplývá z informací na webu společnost. Jde tak o zhruba 14 procent celkové kapacity. Potvrzují to i informace organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur.

Předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský dnes na twitteru uvedl, že do Česka během pondělí přiteklo 108 milionů metrů krychlových plynu. Plánované zásoby tak podle něj vydrží dva dny.