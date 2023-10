Deník N: Firma z Turnova chtěla vyvézt díly využitelné k výrobě jaderných zbraní

Turnov/Brno - Firma NRB – New Rock Bits z Turnova chtěla vyvézt do Pákistánu bez povolení díly využitelné k výrobě jaderných zbraní. Firma i její jednatelka ruského původu Irina Iščuková kvůli tomu čelí obžalobě. Uvedl to dnes server Deník N. Firma se pokusila vyvézt díly dvakrát. Po prvním pokusu úřady NRB upozornily, že export takového materiálu z Evropské unie není možný bez povolení. Přesto se firma díly pokusila vyvézt znovu. Firma se ke kauze podle serveru nevyjádřila.

"Obviněným je kladen za vinu až druhý pokus o vývoz přes slovinský Koper. To již obvinění věděli, že bez platného povolení je vývoz takového zboží nemožný," sdělil serveru Jiří Zemek z brněnského krajského státního zastupitelství. "Prokazatelně o tom měli informaci, neboť ministerstvo průmyslu a obchodu společnosti v prosinci 2018 zaslalo dokument, v němž byla společnost na nutnost žádat o individuální vývozní povolení upozorněna. O povolení požádala, na rozhodnutí však nepočkala a pokusila se zboží vyvézt," doplnil.

NRB chtěla do Pákistánu vyvézt speciální vrtné hlavice s vysvětlením, že tam mají sloužit k hledání podzemní vody. Nejprve se o to pokusila kolem Vánoc roku 2018. Tehdy jí z Hamburku vrátili zásilku němečtí celníci s upozorněním, že zboží do Pákistánu nemůže. Firmě pak poslalo české ministerstvo průmyslu a obchodu dopis, podle kterého toto zboží nesmí být vyváženo z EU, protože je možné jej využít při výrobě zbraní. Jednatelka společnosti pak požádala o vývozní povolení, ale nepočkala na rozhodnutí a hned na začátku roku 2019 se hlavice pokusila z EU dostat přes přístav ve Slovinsku. I tento pokus ale celníci zastavili, zboží vrátili do Česka a nahlásili to českým úřadům. Pákistán disponuje jadernými zbraněmi a má za sebou historii politického násilí a vyhrocených sporů s jinou jadernou mocností, sousední Indií.

"Po řádném posouzení charakteru zboží, ve spojení s velmi důkladným posouzením koncového uživatele zboží, bylo rozhodnuto, že zboží by mohlo být užito pro činnosti spojené s vývojem, výrobou, údržbou či provozem zbraní hromadného ničení, v tomto případě zbraní jaderných," uvedl Zemek. Jednatelce firmy hrozí za pokus o porušení předpisů o kontrole vývozu zmíněného zboží až osm let vězení. Kauzu bude projednávat Krajský soud v Brně.

Většinu v NRB vlastní žena stejného příjmení jako jednatelka a s totožnou adresou - Jelena Iščuková. Čtvrtinový podíl pak vlastní Ukrajinec Serhij Podriezov. Společnost ani Irina Iščuková podle serveru na dotazy k obžalobě přes firemní e-mailovou adresu nereagovaly. Telefonní číslo na webu firmy je na bývalou zaměstnankyni, která po firmě marně žádá jeho vymazání, píše server.