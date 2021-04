Deník N: Babiš odmítl při jednání v EU nabídku 750.000 vakcín od AstraZeneky

Praha - Česko dostalo před dvěma týdny při jednání v EU nabídku získat navíc 750.000 vakcín proti nemoci covid-19 od společnosti AstraZeneca. Premiér Andrej Babiš (ANO) ji ale odmítl, protože upřednostňoval získání dávek od firem Pfizer/BioNTech. S odvoláním na své dva zdroje to dnes napsal Deník N. Premiér pro deník uvedl, že to nebyla přímá nabídka, ale jen nekonkrétní návrh Německa.

Nabídku vakcín od AstraZeneky pro ČR zmiňuje dokument z jednání pracovní skupiny EU, která rozdělování vakcín domlouvá. Deník N ho má k dispozici. Materiál popisuje především možnosti rozdělení deseti milionů vakcín od firem Pfizer/BioNTech, o které se v minulých týdnech jednalo a ze kterých Česko nakonec nezískalo víc, než mu náleží podle počtu obyvatel. Dokument ale také obsahuje kolonku SOS vakcíny od AstraZeneky pro Česko, kde je uvedeno 750.000 dávek.

Česko si vakcín od firem Pfizer/BioNTech objednalo sto procent svého podílu podle populace. Členské státy v čele s Německem podle zdroje deníku údajně řekly, že Česko má Pfizeru dost, a nic navíc tedy nedostane. Nabídly proto místo toho vakcínu od AstraZeneky, které má ČR naopak objednáno méně než polovinu svého podílu.

Babiš Deníku N potvrdil, že se o vakcínách od AstraZeneky jednalo, podle něj to ale nebyla reálná nabídka. "Žádnou konkrétní nabídku na dodání AstraZeneky jsme ve vyjednávání o rozdělení deseti milionů dávek Pfizer/BioNTech nedostali. Německo během vyjednávání prosazovalo oddělení kontraktu na vakcíny Pfizer od ostatních a prosazovalo, aby Česká republika nedostala žádné Pfizery, protože jich nakoupila dost. Kompenzace pro Českou republiku vidělo Německo v rámci AstraZeneky, avšak vámi uvedený objem nebyl ani tak nabídkou, jako spíše množstvím, které Německo indikovalo jako potřebné pro Českou republiku k vyrovnání rozdílů v rychlosti dodávek. Nicméně, kde a kdy by se toto množství vzalo a zda by to vůbec bylo ve druhém čtvrtletí, žádný členský stát nedokázal ani naznačit," popsal jednání Babiš.

Evropská komise, jejíž zástupkyně pracovní skupinu EU k vakcínám řídí, proto podle předsedy vlády s touto variantou už několik dnů před Evropskou radou přestala pracovat a vrátila se pouze k jednání o deseti milionech vakcín od firem Pfizer/BioNTech. Na něm Česko podle diplomatických zdrojů přišlo o 70.000 vakcín, které mohlo získat k dobru, kdyby souhlasilo s návrhem portugalského předsednictví EU.