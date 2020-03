Den učitelů oslaví letos 134.500 pedagogů, kteří teď učí na dálku

Praha - Učitelé se v posledních dvou týdnech ocitli ve zcela nové pozici. Zatímco běžně jsou zvyklí pracovat přímo s dětmi, kvůli opatřením proti koronaviru se nyní většina z nich učí vzdělávat žáky prostřednictvím internetu. Nemalá část z celkem zhruba 134.500 vyučujících ze základních, středních a vyšších odborných škol se přitom blíží důchodovému věku. Průměrný věk pedagogů v Česku je podle loňského průzkumu ministerstva školství kolem 47 let. V sobotu si vyučující připomenou 428 let od narození Jana Ámose Komenského a oslaví tradiční Den učitelů.

Výuka na dálku funguje od 11. března, kdy kvůli šíření koronaviru vstoupil v platnost zákaz přítomnosti žáků ve školách. Řada vyučujících přitom podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého tráví přípravou pro nový styl výuky v současnosti i více času než při běžném vyučování. Zároveň se učí koordinovat s kolegy, aby děti doma nezatížili mnoha úkoly najednou, uvedl.

Technické vybavení učitelů podle šéfa školské asociace není pro výuku na dálku problém, a to ani u starších učitelů. Jak řekl, sám neví o žádném vyučujícím, který by neměl alespoň chytrý telefon, pomocí kterého se může s žáky spojit. Podobně je to s technickou výbavou i na straně dětí a jejich rodin, dodal. Ne všichni podle něj mají počítače či tiskárny, s internetem ale přesto pracovat umí.

Průměrný věk pedagogů v uplynulých letech rostl, protože do škol nenastupovalo dost absolventů pedagogických fakult. Podle mimořádného průzkumu ministerstva školství tak bylo například fyzikářům na středních školách loni v průměru kolem 51 let.

Kvůli nezkušenosti s výukou online bylo pro většinu učitelů podle Černého ze začátku asi nejobtížnější odhadnout množství a nastavit způsob komunikace s dětmi a rodiči. Řada učitelů zpočátku rodiny zavalila úkoly. Rodiče si pak stěžovali, že je toho moc. Nyní by se podle šéfa asociace situace měla zlepšovat. K přizpůsobení výuky možnostem rodin vyzval učitele i ministr školství Robert Plaga (ANO).

Podle společnosti EDUin se učitelé setkávají i se sociálně slabými rodinami, které mají jen omezený přístup k internetu. Učitelé ale většinou nachází způsob řešení distančního vzdělávání i v jejich případě. Kromě toho, že využívají komunikaci pomocí mobilních telefonů, zřizují například schránky, kde si mohou děti zadání pravidelně vyzvednout, vylepují úkoly na vrata nebo zapůjčují školní počítače a tablety pro práci na doma, uvedla společnost.

Podle statistik ministerstva pracuje v tomto školním roce v základních školách 82.283 učitelů. Ve středních školách je jich 46.575, v konzervatořích 1674 a ve vyšších odborných školách 3827. Dětem v mateřských školách se věnuje 34.469 vyučujících, z 99 procent jsou to ženy.