Den Jana Kubiše v P. Břežanech nabídl uniformy i virtuální realitu

Panenské Břežany (u Prahy) - Davy lidí dnes dopoledne zamířily do Panenských Břežan u Prahy na akci Den Jana Kubiše k 80. výročí operace Anthropoid. V areálu Památníku národního útlaku a odboje pro ně byl připraven vojenský tábor s přehlídkou dobových uniforem, bohatá interaktivní expozice a řada dalších lákadel. Nejmenší návštěvníci měli zájem hlavně o brýle s virtuální realitou, které jim zprostředkovaly dramatické okamžiky atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Díky nim mohli průběh atentátu sledovat z pozice nezávislých pozorovatelů i jednotlivých aktérů, tedy Kubiše, Jozefa Gabčíka či svědkyně Marie Navarové.

Mezi návštěvníky, kteří si nenechali ujít dopolední část programu, byla i Zdeňka Vojtíšková z pražských Ďáblic. Ráno podle ní slibovalo hezké počasí, a tak se do nedalekých Břežan vypravili s manželem na motorce. V pátek se již byli podívat na rekonstrukci útoku na Heydricha v Libni a dnes je do Břežan přilákala i možnost navštívit vedle památníku v takzvaném horním zámku také dolní zámek, který nacistický pohlavár obýval a který má nyní soukromého majitele. Právě z něj se Heydrich v osudný den vydal do Prahy.

"V horním zámku jsme už asi před dvěma lety byli, ale ten dolní jsme nemohli vidět, takže jsme toho chtěli využít. Docela nás zklamalo, v jakém je stavu, ale slyšeli jsme, že to pan majitel chce dát nějak dohromady," řekla Vojtíšková ČTK.

Památník dnes vystavil také originál dopisu Jana Kubiše, který napsal své přítelkyni Marii Žilanové 15 dní před atentátem. Bohatý program pro návštěvníky přichystaly kluby vojenské historie. Kromě prohlídek vojenského tábora s polní poštou či ambulancí a ukázek historické techniky nechyběla ani komentovaná módní přehlídka armádních uniforem. Příznivci vojenské historie i laici mohli obdivovat francouzskou uniformu z roku 1940, o dva roky starší stejnokroj československých vojáků nebo uniformy jednotek válčících na Středním východě.

Program odpoledne pokračuje přednáškou historika Eduarda Stehlíka, koncertem a večer ho uzavře promítání filmu Atentát režiséra Jiřího Sequense.

Výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na Heydrichův vůz 27. května 1942. Atentát na nejmocnějšího muže tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava a jednoho ze spolutvůrců holokaustu je považován za největší čin evropského domácího odboje během druhé světové války.