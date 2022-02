Den jako každý jiný, řekl Jágr k úterním padesátinám

Praha - Legendární útočník Jaromír Jágr neplánuje v souvislosti s životním jubileem v podobě úterních padesátin žádnou oslavu. Podle jeho slov půjde o den jako každý jiný. Když mu vyjde čas při plnění klubových povinností s extraligovým Kladnem, chtěl by sledovat boj hokejistů v předkole play off o čtvrtfinále olympijského turnaje proti Švýcarsku. Jágr se dočkal u příležitosti svých padesátin neobvyklého ocenění v podobě pamětního tisku bankovky s jeho podobiznou.

"Nejsem člověk, který by takové věci nějak slavil. Ani mi to nedělá nijak velkou radost. Moji nejbližší a kamarádi to vědí, takže nevěřím ani tomu, že by vymýšleli nějaké překvapení. Mně by to opravdu ani neudělalo radost. Nemám překvapení moc rád. Bude to úplně normální den jako každý jiný," řekl dnes Jágr novinářům na tiskové konferenci v Praze.

Prozradil, že by rád sledoval zápasy kvalifikace play off olympijského turnaje v Pekingu. "Já se musím v první řadě soustředit s Kladnem na náš tým. A potom, když mi vyjde čas, tak se rád podívám," řekl Jágr.

Životní jubileum a pětka, kterou bude mít v úterý jako první číslici u svého věku, ho nijak neděsí. "Každý věk má svoje plus. Co odchází fyzicky, tak přichází někde jinde, v něčem jiném. Nechci říkat rozumově, ale názorově. Člověk se mění. A to, že ztrácíte na síle, můžete nahradit zkušenostma. Důležité je využít tady ten čas co nejlépe a zbytečně se nestresovat, kolik nám je," prohlásil Jágr.

Jágr má pamětní "bankovku" se svou podobiznou Tisk bankovky s Jágrovou podobiznou připravily společnost České dukáty a Státní tiskárna cenin. Sběratelský unikát byl představen na tiskové konferenci v Praze.

Na jedné straně "bankovky" s Jágrem je jeden z nejlepších hráčů hokejové historie detailně vyobrazen v přilbě s číslem 68, které je s ním dlouhé roky neodmyslitelně spojeno, českým lvem, číslovkou 50 a také znakem prestižního Triple Gold Clubu, do něhož patří díky triumfům na olympiádě, mistrovství světa i ve Stanley Cupu. Na druhé straně připomíná slavné výhry a triumfální návraty hokejistů z úspěšných turnajů Staroměstské náměstí plné českých praporů v rukou slavících fanoušků, znak České republiky i symbolické lipové listy. Dole je pak nápis Čest a víra je vítězství. V češtině, ale rovněž i v angličtině. Autorkou návrhu je akademická malířka Eva Hašková. "Zpočátku jsem trošku váhala a nebyla si tím úplně jistá. Byl to pro mě první pamětní list pro člověka, který je tady mezi námi v plné síle a energii. To mi radosti nepřidalo," přiznala s nadsázkou Hašková. "Ale protože jste Kladeňák jako já, tak jsem to nakonec udělala," dodala Hašková směrem k vedle sedícímu Jágrovi. "Mně se to hrozně líbí, protože jste mě tam udělali zhruba asi tak v mých čtyřiceti. Ještě jsem tam měl i dlouhý vlasy. Za dvacet let budou lidi říkat, že jsem v padesáti vypadal vážně dobře," reagoval s typickým širokým úsměvem Jágr.