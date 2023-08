Demonstranti míří k hotelu na Golanech, kde izraelský premiér tráví dovolenou

Tel Aviv - Izraelská policie dnes po dvou dnech nakonec pustila stovky demonstrantů do obce Neve Ativ na Golanských výšinách, kde premiér Benjamin Netanjahu tráví dovolenou, píše zpravodajský web The Times of Israel (TOI). Demonstranti podle něj zamířili k hotelu, kde je ministerský předseda ubytován.

V pondělí policie oblast uzavřela, což vyvolalo stížnosti místních obyvatel i aktivistů, kteří se vzápětí obrátili na soud. Nyní policie oznámila, že se demonstranti mohou k hotelu, kde se nachází premiér, přiblížit na zhruba 300 metrů, píše TOI.

Demonstranti tábořili ve stanech před Neve Ativ poté, co policie tento mošav, což je typ zemědělské osady, uzavřela a pouštěla na místo pouze obyvatele a hotelové hosty. Organizátoři protestů dnes ráno tvrdili, že úřady brání i dalším aktivistům, aby se k jejich tábořišti připojili a přinesli jim jídlo a vodu.

V Izraeli se od začátku roku konají masové demonstrace kvůli vládnímu návrhu soudní reformy, která má mimo jiné omezit pravomoce nejvyššího soudu ve prospěch vlády a kterou kritizují široké vrstvy společnosti. K zastavení jejího schvalování marně vyzýval prezident Jicchak Herzog, nepomohly ani výhrůžky desítky tisíc rezervistů armády, že nenastoupí službu. O kompromis s opozicí se bez úspěchu snažil i ministr obrany Joav Galant, přesto minulý měsíc prošel první klíčový zákon reformy, omezující pravomoc nejvyššího soudu. Na schválení tohoto zákona nevládní organizace Hnutí za kvalitní vládu podala stížnost k nejvyššímu soudu, který se jí bude zabývat v září.