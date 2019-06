Demonstraci na Letné ohlídají desítky policistů i Červený kříž

Praha - Desítky policistů, antikonfliktní tým, stovka dobrovolníků Českého červeného kříže (ČČK) i koordinátor a krizový manažer záchranné služby budou dohlížet na nedělní demonstraci na Letné. Připraveni vyrazit budou i hasiči, na místě protestu mohou být za pár minut. ČTK to řekli zástupci složek záchranného systému a ČČK. Nedělní akce má být zatím největší ze série demonstrací za nezávislost justice, které už třetí měsíc organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů se jí možná zúčastní až 350.000 lidí. Pražský dopravní podnik kvůli tomu posílí provoz metra a očekává omezení provozu tramvají.

Na poslední demonstraci spolku na Václavském náměstí přišlo podle pořadatelů zhruba 120.000 lidí. Demonstrace na Letné za odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše začne 23. června v 16:30. Kvůli demonstraci se dnes konala na magistrátu porada představitelů všech složek integrovaného záchranného systému. Na protest budou dohlížet policisté antikonfliktního týmu, dopravní a pořádkové služby i kriminalisté, uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Zdravotní dohled na akci pomůže zajistit ČČK. Kmenových pracovníků organizace bude na demonstraci 45 a zhruba 60 lidí zajistil organizátor. Jedná se o lidi se zdravotnickým vzděláním nebo zdravotnickou průpravou, uvedla ředitelka oblastního spolku ČČK Praha 1 Jaroslava Marková.

Na místě bude deset stanovišť, kde budou zdravotníci ve vestách ČČK a k dispozici bude 24 zdravotníků v terénu. Na místě budou i dva stany, které budou sloužit k základnímu ošetření, doplnila Marková.

Na Letné budou za záchrannou službu koordinátor a krizový manažer. Budou stát na okraji shromáždění, řekla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Organizátoři demonstrace zajistili také dobrovolníky, kteří by v případě potřeby umožnili volný průjezd pro vozy záchranné služby, uvedla Marková.

Hasiči budou v neděli připraveni v plných stavech, počet hasičů ale nebylo kvůli protestu třeba navyšovat, řekl ČTK mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Pro hasiče je podle něj Letná příhodným místem, na které se sbory v případě nutnosti dostaví za pár minut ze tří stanovišť.

Vzhledem k velkému počtu možných účastníků demonstrace posílí Dopravní podnik hlavního města Prahy v době od 14:00 do 17:00 a pak od 18:00 do 20:00 provoz metra na lince A v úseku Dejvická - Želivského. Mezi spoji tak bude interval jen tři až čtyři minuty. "Na ostatních linkách B a C budeme provoz posilovat dle okamžité poptávky záložními vlaky," sdělila ČTK mluvčí podniku Aneta Řehková.

Kvůli tomu, že nelze předpovědět celkový počet účastníků, musí podle ní lidé v okolí akce počítat s případnými problémy v MHD. "Komplikace očekáváme zejména na nábřeží Edvarda Beneše, kde by mohlo dojít k omezení tramvajového provozu," uvedla. Pokud by ani stanice metra nezvládaly příliv účastníků protestu, může být dočasně uzavřen vstup do stanic. V krajním případě mohou být stanice zcela uzavřeny, takže metro jimi bude jen projíždět. Řehková proto doporučila lidem, aby se při příchodu na akci i odchodu nespoléhali na nejbližší stanice metra a zastávky MHD. Raději by měli zvolit vzdálenější zastávku a zbytek cesty dojít pěšky.