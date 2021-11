Demolice mostu u Mochova skončila, uzavírka D11 trvala přes 16 hodin

Mochov (u Prahy) - Dálnice D11 je po demolici mostu u Mochova u Prahy opět průjezdná. Dálnice byla uzavřená přes 16 hodin, dokončovací práce trvaly oproti předpokladům déle. Uzavírka začala v sobotu večer a měla skončit dnes v 10:00. Uzavřený byl úsek mezi exitem 8 Jirny a exitem 18 Bříství. Provoz je nyní vedený v jednom pruhu ve směru na Prahu a v jednom pruhu ve směru na Hradec Králové. Během odpoledne by měla být dálnice plně průjezdná, řekla ČTK mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Fotogalerie

Demolice mostu začala v sobotu ve 20:00, kolem půlnoci už byla rozebraná jeho značná část, práce pak pokračovaly podle harmonogramu. Ráno bylo ještě třeba dokončit odstraňování suti, poté následoval finální úklid vozovky a osazení dálnice svodidly. "Most z roku 1984 nahradí most nový, který začneme stavět na začátku nové stavební sezóny, tedy na jaře 2022," uvedla Kučerová.

Po zdemolovaném mostu vedla silnice II/245, která patří Středočeskému kraji. Byl zavřený od 11. listopadu a přípravné práce na něm začaly už před několika dny. Nový most bude stát zhruba 50 milionů korun bez DPH. Jeho životnost by podle zadání tendru měla být 100 let a také by měl umožnit budoucí rozšíření dálnice o dva jízdní pruhy.

Dálnice D11 byla kvůli bourání jiného mostu nedaleko Prahy uzavřená také koncem července, také od sobotního večera, přičemž se měla otevřít v neděli. Otevřela se rovněž se zpožděním proti původním plánům, protože bourání mostu zkomplikovalo velké množství výztuže nezanesené v dokumentaci. V jednom směru se tehdy dálnice otevřela v pondělí a plně průjezdná byla až v úterý. Investorem, který nechával most zbourat, byla v červenci Technická správa komunikací Praha.