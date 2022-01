Demokraté v americkém Senátu neuspěli v pokusu prosadit volební reformy

Washington - Prezident Joe Biden a jeho demokraté utrpěli dvojitou legislativní porážku, když se v Senátu snažili zabránit obstrukcím, aby mohli schválit volební reformu. Ta měla zvýšit ochranu volebního práva před listopadovými volbami, jež rozhodnou o rozložení sil v Kongresu v příštím roce. Biden po hlasování vyjádřil hluboké zklamání, ale dodal, že se nenechá odradit.

Senátní republikáni ve dvojitém hlasování ve středu večer místního času (v noci na dnešek SEČ) zablokovali pokusy demokratů posunout legislativu o volebních právech blíže ke schválení. Použili k tomu obstrukční taktiku zvanou filibuster, podle níž je pro ukončení rozpravy a přikročení k hlasování potřeba ve 100členné komoře alespoň 60 hlasů. Senát je aktuálně rozdělen v poměru 50 na 50, přičemž demokraté v praxi disponují většinou jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer vzápětí přistoupil k přepracování pravidla filibusteru snížením hranice 60 hlasů na 50. Harrisová krátce předsedala Senátu a v případě potřeby byla schopna zlomit nerozhodný výsledek, ale odešla před konečným hlasováním, píše agentura AP. Nakonec se v tomto hlasování Schumerovi straničtí kolegové Joe Manchin a Kyrsten Sinemaová připojili k republikánům. Změna pravidel tak neprošla poměrem 52 ku 48.

"Jsem hluboce zklamaný," uvedl po hlasování prezident Biden s tím, že se Senát nepostavil za americkou demokracii. Šéf Bílého domu vzápětí dodal, že se nenechá odradit a prozkoumá veškeré možnosti a nástroje na obranu demokracie.

Návrh volební reformy je reakcí na to, že republikáni v poslední době přijali s odkazem na zvýšení bezpečnosti voleb v řadě států nová pravidla, jež v praxi omezují možnosti, jak odevzdat volební lístek. Podle odborníků jsou tyto zákony navrženy tak, aby potlačovaly volební práva zejména mezi voliči z řad Afroameričanů, Hispánců a chudých.

Demokraty předkládaný návrh zákona by z volebního dne udělal státní svátek, garantoval by možnost hlasovat v předstihu a korespondenčně a umožnil by ministerstvu spravedlnosti zasahovat ve státech, kde historicky docházelo k potlačování volebního práva některých skupin obyvatel. Návrh volební reformy prošel loni demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů

Vzhledem ke zmařené iniciativě senátních demokratů se pozornost podle agentury Reuters nyní obrací k rodícímu se mezistranickému úsilí prosadit mnohem omezenější úpravy. Republikánský senátor Mitt Romney řekl novinářům, že se v pátek sejde skupina republikánských a demokratických senátorů, aby prodiskutovali, jak budou postupovat dál.