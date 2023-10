Demokracie je křehká a nelze ji brát jako samozřejmost, řekl Pavel

Praha - Aktuální zkušenosti s dezinformacemi a hybridním válčením ukazují, že demokracie je zranitelná a nelze ji považovat za samozřejmost, řekl dnes při slavnostním zahájení plenárního zasedání konference Forum 2000 v Praze český prezident Petr Pavel. Česko se podle něj v posledních letech zaměřilo na rozvojovou a transformační spolupráci v zemích, které si procházejí stejným procesem jako ČR v 90. letech minulého století, stále však roste nutnost bránit demokracii i v demokratických společnostech.

Pavel uvedl, že debatu a rozhodování založené na faktech neustále narušují narativy založené na lžích, rychlém šíření dezinformací a podněcování k nenávisti. "To je extrémně nebezpečné. Nejen tím, že to narušuje soudržnost naší společnosti, která je založená na vzájemném respektu a důvěře v právní stát. Z dlouhodobého hlediska to totiž podkopává také naši bezpečnost a prosperitu," řekl.

Současná zkušenost s dezinformacemi a hybridním vedením konfliktů podle Pavla ukazuje, že demokracie je zranitelná, neustále pod tlakem a nelze ji považovat za samozřejmost. "V posledních desetiletích se Česko zaměřilo na rozvojovou a transformační spolupráci v zemích, které prošly podobným procesem jako my v 90. letech. Stále více však roste potřeba bránit demokracii i v našich vlastních demokratických společnostech," konstatoval.

Za nutné považuje lepší spolupráci s občany, obnovení jejich důvěry a investice do vzdělání. "Jsem přesvědčený, že to není nemožná mise. Historie ukázala, že touha po svobodě je silnější než útlak," uvedl. Základní práva a svobody byly vždy základem prosperity a bezpečnosti, doplnil Pavel. Diskutovat se podle něj musí o tom, jak zachovat svobodu slova a posílit odolnost demokratických zřízení v době rostoucího vlivu technologií. "Svoboda slova jde ruku v ruce se zodpovědností," doplnil.

Podle Pavla za myšlenky svobody, lidských práv a demokracie nyní bojuje například Ukrajina, která se brání ruské agresi. Strategičtí konkurenti demokratických zemí přitom pracují na tom, aby podkopali hodnoty jako svoboda, lidská práva a demokracie. "Jednota, dialog a spolupráce jsou tím, co nás činí silnými a odolnými vůči jakékoli hrozbě," zdůraznil.

Pavel vyzdvihl i samotnou konferenci Forum 2000, u jejíhož zrodu stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. "Forum 2000 přinášelo klíčové debaty o hodnotě demokracie i v době, kdy naši vlastní politici potlačovali a bagatelizovali důležitost lidských práv a demokracie jako dlouhodobého pilíře české zahraniční politiky," uvedl.

