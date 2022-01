Delfíní samice se věnují sexu pro potěšení, zjistili vědci zkoumáním klitorisů

Washington - Samice delfínů jsou sexuálně velice aktivní a podle nového zjištění vědců se věnují sexu nejen kvůli rozmnožování, ale hlavně pro vlastní potěšení. Vyplývá to ze zkoumání klitorisů u samic delfínů skákavých, které ukázalo, že tento orgán slasti je u nich plně funkční. Napsal o tom deník The New York Times.

"Mnoho lidí se domnívá, že lidé jsou jedineční v tom, že mají sex pro potěšení. Tento výzkum ale takový postoj nahlodává," komentovala studii zveřejněnou v odborném magazínu Current Biology evoluční bioložka Justa Heinenová-Kayová. "Dříve panoval názor, že samičí genitálie jsou jednoduché a nezajímavé. Ale čím víc je vědci zkoumají, tím častěji zjišťují, že to tak vůbec není," dodala.

Delfíni skákaví se věnují sexuální aktivitě i několikrát denně. Páření zpravidla trvá jen několik vteřin, ale sexuální aktivity prováděné pro utužení vztahů ve společenství jsou mnohem delší, častější a různorodější jak v heterosexuálních, tak v homosexuálních párech.

Dvě z autorek nové studie, Patricia Brennanová a Dara Orbachová, se na klitoris zaměřily, když zkoumaly anatomii vaginy. Už tehdy zjistily mnoho překvapivých informací, například to, že samice delfínů mohou zadržet sperma od několika samců a samy si vybrat, které z nich bude moci oplodnit vajíčko. Tentokrát se zaměřily na tkáň klitorisu, kterou analyzovaly pomocí počítačové tomografie. Podle nich množství nervových zakončení svědčí o tom, že klitoris je u delfínů citlivý a jeho stimulace může přinášet potěšení.