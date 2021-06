Delfín solitér je v Galicii miláčkem turistů, může být ale nevyzpytatelný

Madrid - V jedné ze zátok v Galicii na severozápadním pobřeží Španělska mají místní už několik měsíců zvířecího miláčka - delfína, s nímž se někteří lovci mořských plodů skamarádili, jiní si ale stěžují, že je ruší při práci. Místní úřady také varují, že zhruba třistakilový delfín Manoliňo, jak ho místní pokřtili, může být nebezpečný. Jednomu potápěči už roztrhl neopren a lehce ho zranil, napsal deník El País.

Místní lovec škeblí Roger Suárez, který se s delfínem spřátelil už loni, ale Manoliňa brání. "Zpočátku jsme nevěděli, jak se k nám bude chovat, přece jen je to divoké zvíře," vzpomněl na první loňské kontakty s kytovcem Suárez, který loví místní mořskou pochoutku - břitku šavlovitou v zátoce Ría de Muros y Noia (provincie Coruňa). Postupně se ale s delfínem spřátelil.

"Připomínalo to chování psa, který se pomalu přibližuje a nejprve vás očichá," popsal Roger. Nakonec ho i obejmul a natočil s ním video, v němž kytovce drbe na břiše. To ale bylo loni, kdy ještě Manoliňo vážil "jen" 150 kilogramů. Nyní je to zhruba dvojnásobek a měří už přes dva metry.

Jiní lovci škeblí si ale stěžují, že je Manoliňo obtěžuje. "My potřebujeme pracovat a on si chce hrát," řekl jeden z místních lovců. Jeho kolega si také postěžoval, že ho delfín kousl do ruky, naštěstí ho nezranil vážně. "Je bezpečnější dát ruce k tělu a vyhnout se očnímu kontaktu," doporučil.

Podle biologa Alfreda Lópeze si už Manoliňo lidi "ochočil" a "dělá si s nimi, co chce". "Myslí si, že s ním mají nějaké pouto, ale jsou jen jeho hračkami," říká López o kytovci, který obvykle žije ve skupinách. Tohoto jedince ovšem zřejmě jeho skupina vypudila.

S letní sezónou místní úřady zahájily osvětovou kampaň, protože nebezpečí hrozí lidem, ale i samotnému delfínovi. Je to totiž chráněný druh. "Lidé by měli jít okamžitě z vody, když delfína uvidí. Z hravého kytovce se může totiž nečekaně stát agresivní nepřítel," napsal s odvoláním na experty deník El Espaňol.

Jenže každé varování před Manoliněm má opačný efekt a přiláká jen další návštěvníky, kteří se s delfínem chtějí vyfotit.

"Lidé by si ale měli uvědomit, že je to sobecké chování," citoval deník El País šéfa výzkumného ústavu studujícího život delfínů (BDIR) Bruna Díaze.