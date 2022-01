Deficit státního rozpočtu by měl být pod 280 miliard Kč, řekl Stanjura

Praha - Deficit státního rozpočtu pro letošní rok by měl být pod 280 miliard Kč. To by bylo až o 100 miliard Kč méně, než plánovala předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Počítá se zvýšením příjmů oproti původním předpokladům o více než 61 miliard Kč, část z nich půjde mimo jiné na růst penzí. Dál trvá na škrtech oproti původnímu návrhu o 80 miliard Kč.

Ministr do návrhu rozpočtu počítá se zvýšením příjmů, za čímž je podle něj hlavně inflace. Zhruba polovinu z těchto prostředků by pak podle Stanjury měla vláda použít ke snížení schodku rozpočtu. Dalších přes 30 miliard Kč by pak mělo pokrýt inflační výdaje, zejména plánovanou valorizaci důchodů, dále také větší výdaje na nemocenskou nebo na příspěvky na bydlení, řekl Stanjura.

Zároveň zopakoval, že plánované škrty v původním návrhu rozpočtu nebudou plošné. Snížit by se například měl počet tabulkových míst státních zaměstnanců, a to například zrušením některých agend a postupující digitalizací.

Stát od počátku roku hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Vláda chce projednat návrh letošního státního rozpočtu v první polovině února, Stanjura řekl, že by chtěl, aby to bylo už příští týden. Následně kabinet normu předloží ke schválení Sněmovně. Stále také platí cíl vlády, že nový rozpočet má začít platit nejpozději od 1. dubna.

Původní návrh rozpočtu předložila bývalá Babišova vláda se schodkem 377 miliard korun. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) ovšem návrh dlouhodobě kritizoval jako nehospodárný a nová sněmovní většina ho neschválila.

Loni hospodaření státu skončilo s rekordním schodkem 419,7 miliardy korun. V roce 2020 vykázal státní rozpočet deficit 367,4 miliardy korun. Výsledek státního rozpočtu byl ovlivněn dopady pandemie koronaviru a doprovodnými podpůrnými opatřeními. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 500 miliard korun.