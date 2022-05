Dědek o vedení českého hokeje: Je to chobotnice, hokejová mafie

Praha - Majitel extraligových Pardubic Petr Dědek vyjádřil opětovně nespokojenost s fungováním hokejového svazu a poměry v českém hokeji. Osmačtyřicetiletý miliardář se domnívá, že právě vedení svazu je zodpovědné za sportovně neúspěšnou poslední dekádu. A připustil, že na některé členy výkonného výboru zvažuje podání trestního oznámení.

"Hokejový svaz je chobotnice, řekl bych až hokejová mafie," prohlásil Dědek během dnešní tiskové konference České asociace hokejistů, kde byl v roli hosta, na téma nevýhodných smluv hráčů. Asociace se kvůli nim obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

"Můžeme chtít změny ve smlouvách, ale já myslím, že je třeba změnit, jak to chodí v celém českém hokeji a jak je nastavený. S těmi věcmi pak souvisí strašidelné výsledky českého hokeje za poslední dekádu. Příčinou je svaz a jeho vedení, sedí tam lidé, kteří tu práci nedělají dobře a ani nechtějí odejít," uvedl Dědek.

"Stačí se podívat na docházku pana prezidenta Tomáše Krále, viceprezidentů a členů na jednání výkonného výboru. Ti lidé tam chodí jak do trafiky. A právě tihle lidé, kteří dovedli český hokej tam, kde je, teď chtějí kandidovat na pozici prezidenta - Petr Bříza, Aleš Pavlík, Milan Hnilička...," podivoval se Dědek.

"Svaz utratil z veřejných peněz 50 milionů korun do obchodního letadla nazvaného WSM. A těch věcí na svazu je daleko víc, neprůhledné nákupy, právní služby... Pan Král si z toho udělal - klidně bych až řekl - privatizaci ČSLH. Je tam čtyři volební období. Právní služby zařizují jím spřízněné firmy. Pan Urban (generální sekretář svazu) kupuje od své soukromé firmy letenky pro svaz rok dopředu a potom je svazu prodává," uvedl Dědek.

"Věci, které se na svazu dějí, tamním lidem připadají normální. Ale to přeci není normální. Tam až přijde audit, někteří se budou divit. Ti pánové vůbec nechápou, že se nechají navolit do výkonného výboru a myslí si, že se nic neděje. Jenže z titulu jejich funkce se máte chovat jako správný hospodář, když spravujete cizí majetek. Ti pánové jsou na hraně trestněprávní odpovědnosti," dodal Dědek.

Proto zvažuje na některé členy výkonného výboru podání trestního oznámení. "To, co se tam děje a jak funguje český hokej, je za hranou lidského chápání. Takhle už to nemůže fungovat dál," prohlásil Dědek s tím, že trestního oznámení chce směřovat na šéfa svazu Tomáše Krále a viceprezidenty, jimiž jsou Petr Bříza, Aleš Pavlík a Libor Zábranský.

"Naši právníci už to analyzují a vypadá to, že podnět orgánům činným v trestním řízení opravdu dáme. Myslím, že policie by měla konat, protože z českého hokeje se ztrácí desítky milionů korun," domnívá se Dědek.

Svaz ale podobné úvahy o netransparentnosti rázně odmítá. "Hospodaření ČSLH je každoročně auditováno podle českých a mezinárodních standardů nezávislými kancelářemi. Dotace jsou pravidelně kontrolovány ministerstvem financí, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agenturou a dalšími úřady. A jsme možná jediným ze sportovních svazů, ve kterém proběhly všechny tyto kontroly bez výhrad," reagoval za svaz tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Dědek by chtěl vidět zásadní změny ve vedení českého hokeje. S nadějí proto vzhlíží k červnové volbě prezidenta svazu. "Pan Král pod tíhou tlaku médií nakonec ustoupil a řekl, že rezignuje. Původně ani nechtěl, naopak chtěl dovládnout své volební období. Všichni víme, že se blíží mistrovství světa v Praze a Ostravě a oni u toho chtějí být. Jejich motivace je zhýralá. Jim nejde o český hokej, ale o rozebrání si peněz nebo jiných výhod," řekl Dědek.

"Všichni by měli udělat vše pro hromadnou výzvu všem členům výkonného výboru ČSLH, aby odstoupili, protože jsou spoluzodpovědní za sportovní neúspěch. Ale i za to, že se na svazu krade a utrácejí peníze, které patří hokeji. Věřím, že se přihlásí kandidát, který to s českým hokejem myslí vážně, i když o něm dosud nevím. Zatím jsou všichni možní kandidáti, Pavlík, Bříza a Hnilička, spjati s tou stávající érou," řekl Dědek.

Šéfem svazu po Královi by podle jeho názoru měl být manažer, který má vystupování, ekonomické vzdělání a zná jazyky. "Pod sebou by měl mít sportovní radu. Je potřeba změnit strukturu svazu. Pan Král se obklopoval lidmi, kteří mu neodporují, jen pro něj hlasují. A to je špatně. Jediný z možných kandidátů mimo současný systém je Alois Hadamczik. Pardubice ho podpoří ve chvíli, kdy tam nebude jiný kandidát než ti spojení se svazem. Věřím ale, že se přihlásí ještě další, aby bylo z čeho vybírat," přál si Dědek.