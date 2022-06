Dědek nebude kandidovat do vedení svazu, na Krále podal podnět policii

Praha - Majitel extraligových Pardubic Petr Dědek nakonec v sobotu nebude kandidovat do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Jeden ze čtyř kandidátů na místo uvolněné po Liboru Zábranském ve vrcholném orgánu hokejového svazu změnil své rozhodnutí. ČTK zároveň potvrdil, že na odstoupivšího prezidenta svazu Tomáše Krále a další osoby z vedení podal podněty orgánům činným v trestním řízení.

"Rozhodl jsem se, že v sobotu nebudu kandidovat do výkonného výboru hokejového svazu. Důvod: podal jsem podnět k prošetření stávajícího vedení," uvedl Dědek na twitteru. "Mám podezření ze spáchání několika trestných činů stávajícího vedení Českého svazu ledního hokeje a tak, jak jsem už několikrát upozornil, že k tomu směřuje a informace k nám doputovaly, tak jsem podal podnět orgánům činným v trestním řízení na prošetření podnětů ze spáchání několika trestných činů," doplnil Dědek pro ČTK.

Policie by měla na základě jeho podnětů prošetřit některé kroky Tomáše Krále, svazových viceprezidentů Petra Břízy a Aleše Pavlíka a několika členů výkonného výboru včetně kandidáta na post prezidenta Jiřího Šlégra. "Je neskutečné, že člověk, který je nyní ve vedení svazu a je členem výkonného výboru, chce svaz vést dále. Sebereflexe žádná," řekl Dědek o Šlégrovi, jenž je jedním z pěti uchazečů o nejvyšší post v hokejovém hnutí.

Vrcholný představitel Dynama zároveň uvedl, že podnět podal i na generálního sekretáře svazu a jednatele servisní organizace Pro-Hockey Cz Tomáše Urbana.

Šlégr Dědkův postup označil za účelovou kriminalizaci českého hokejového prostředí. "Sahá k ní při prosazování svých osobních zájmů pravidelně. Současné podání podnětu k prošetření dva dny před konáním svazové konference si ani nelze vykládat jinak," uvedl Šlégr v prohlášení. "Dnes jsem celému hokejovému hnutí předložil svůj program a budu se dále soustředit na sjednocování českého hokeje. Součástí toho samozřejmě musí být finanční i personální audity a reflexe jejich výsledků. Kroky pana Dědka ale nemají s řešením situace nic společného, vedou přesně opačným směrem," konstatoval Šlégr.

Majitel Pardubic již v minulosti kritizoval řadu kroků hokejového svazu. Nelíbila se mu například půjčka 9 milionů korun, kterou si od Pro-Hockey Cz vzal Král. Podle dřívějšího vyjádření Urbana ale vše proběhlo v souladu se zákony a Král již půjčku splatil. "Těch věcí je několik. Jednak to byla půjčka z Pro-Hockeye panu Královi, byla tam investice 50 milionů do finančního letadla, které bylo nedávno odsouhlasené," poukázal Dědek na spornou investici servisní organizace hokejového svazu do společnosti WSM, která zkrachovala a podle soudu od vzniku podváděla.

"Dále je tam zadávání zakázek bez výběrových řízení za nestandardní ceny. Je tam několik podnětů a je potřeba, aby to policie prošetřila. Hokejové hnutí si nezaslouží, aby toto vedení peníze hnutí rozkládalo," dodal Dědek.

O výtkách Dědka k fungování hokejového svazu informoval již v únoru deník Sport. Prezident svazu Král je ale následně v tiskové zprávě všechny odmítl. "Hospodaření svazu a dceřiné společnosti vždy probíhalo a probíhá v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a Stanovami ČSLH. Veškeré hospodaření, účetní závěrky, stejně jako rozhodovací a kontrolní mechanismy jsou pravidelně auditovány podle mezinárodních a českých standardů. Výsledky hospodaření jsou příslušným institucím plně k dispozici a jsem přesvědčen, že jsme v tomto směru nejúspěšnějším sportovním svazem v České republice," uvedl Král v prohlášení

Na konferenci ČSLH v Praze se bude v sobotu volit nový prezident svazu, který nahradí odcházejícího Krále. Pokud by uspěl Bedřich Ščerban nebo Jiří Šlégr, kteří jsou v současnosti členy výkonného výboru, volil by se náhradník i za ně.