Děčín bude mít nové vedení, Anděl (ANO) nahradí Hroudu (ANO)

Děčín - Nová koalice na magistrátu v Děčíně dnes podepsala koaliční smlouvu. ANO, Piráti, ODS, Změna pro Děčín a Volba pro Děčín budou mít v zastupitelstvu 15 hlasů z 27. Dosud řídí město v červnu odvolaný primátor Jaroslav Hrouda (ANO). V nové koalici ho nahradí jeho náměstek Jiří Anděl (ANO), který to dnes řekl novinářům.

"Je to smlouva mezi pěti subjekty, je to průřez mezi politickým spektrem. Máme dneska zavázaných podpisy 15 zastupitelů," uvedl Anděl a doplnil, že radních bude devět stejně jako před rozpadem minulé koalice. "Je tam většina, která dokáže zbavit město tohoto provizorního stavu," řekl Anděl. Zastupitelé podle slov Anděla svými podpisy dnes stvrdili, že dovedou město do řádných komunálních voleb v roce 2022.

Nyní bude nová koalice pracovat na programovém prohlášení, které by mělo být podle koaliční smlouvy hotové do 30. listopadu. Náměstci budou čtyři, s primátorem bude ve vedení zastoupeno všech pět subjektů.

Na dnešek bylo naplánované zasedání zastupitelstva. Spekulovalo se o návrhu nového vedení, Hrouda však ve středu odpoledne zasedání zrušil. Zdůvodnil to zhoršenou epidemickou situací. Zastupitelé se dnes ale sešli a před společenským domem Střelnice, kde se běžně zasedání konají, podepsali koaliční smlouvu a žádost o svolání mimořádného zastupitelstva. Konat by se podle Anděla mělo do tří týdnů.

Koncem června na zasedání zastupitelstva nejprve na funkci rezignovali jediný zastupitel za ČSSD Václav Němeček a radní Jakub Houška (Náš Děčín). Následně náměstek primátora Vladislav Raška (Náš Děčín) oznámil rozpad koalice a zastupitelé ho odvolali. Na funkci radního rezignovali i Ondřej Smíšek (Náš Děčín) a Martin Weiss (ANO). Zastupitelé pak odvolali zbylé čtyři radní.

Komunální volby v Děčíně v roce 2018 vyhrálo ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila Volba pro Děčín se čtyřmi mandáty. Třetí Náš Děčín má čtyři zastupitele. Piráti, Změna pro Děčín, ODS a KSČM mají po dvou mandátech, ČSSD a SPD jednoho zastupitele.