Ilustrační foto - Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci uspořádané 16. července 2018 v Praze po jednání s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. Gurría do ČR přijel prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Debata o zrušení každoročního přechodu na letní čas českého premiéra Andreje Babiše (ANO) nezajímá. "Mám jiné starosti, řeším migraci," uvedl Babiš na žádost novinářů o reakci na avizovaný plán Evropské komise (EK) nechat o případné změně rozhodnout členské státy unie a Evropský parlament. Otevření tématu a přímo zavedení jednotného času po celý rok naopak během tiskové konference premiéra s odbory přivítala předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Babiš na dotaz novinářů nejprve uvedl, že neví, zda by změna něco přinesla. "To se musíte zeptat občanů," uvedl. Neodpověděl nicméně na otázku, zda by tak podle něj měli rozhodnout v referendu.

Evropská komise dnes schválí návrh na zrušení každoročního pravidelného přechodu na letní čas, v německé veřejnoprávní televizi ZDF to řekl předseda EK Jean-Claude Juncker. Přání zrušit střídání času vyjádřili občané EU v nedávné veřejné konzultaci. Naprostá většina ze 4,6 milionu občanů EU, kteří se do ní zapojili, se vyslovila pro zrušení přechodu na letní čas. Největší zájem o anketu projevili lidé v Německu, odkud jich hlasovaly tři miliony. Aby byl zaveden jednotný celoroční čas, musel by s návrhem komise souhlasit i Evropský parlament a jednotlivé členské státy EU.

V českých zemích byl letní čas zaveden poprvé za první světové války v letech 1915 a 1916. Vrátil se opět za druhé světové války v roce 1940 a trval až do roku 1949. Potřetí si Češi začali každoročně posouvat hodinky v roce 1979. Až do roku 1995 trval v Česku letní čas šest měsíců. Od roku 1996 se prodloužil na sedm měsíců a jeho délka se shoduje s termínem uvedeným ve směrnicích Evropského parlamentu a Evropské rady.