Dávky na bydlení kvůli energiím vzrostou, dostane je víc lidí, schválil Senát

Praha - Na příspěvky na bydlení dosáhne v souvislosti s dražšími energiemi širší okruh lidí, dávky budou navíc vyšší. Změny dnes schválil ve vládní novele o státní sociální podpoře Senát hlasy všech 60 přítomných členů. Předloha také zmocňuje kabinet, aby mohl letos rozhodnout o dalším zvýšení dávky, pokud by ceny elektřiny a plynu dál rostly. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, novela jednorázově zvyšuje podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení zhruba o 1100 až 2100 korun. Podporu by nově mohli pobírat i podnájemníci a také vlastníci rekreačních objektů, kteří v nich trvale bydlí. Normativ budou mít stejný jako vlastníci bytů. Jejich rekreační stavby ale budou muset splňovat určité standardy pro bydlení.

Na vyšší dávky pro víc lidí bude podle ministerstva práce a sociálních věcí tento rok potřeba asi 2,6 miliardy až tři miliardy korun navíc. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vláda chce jít cestou adresné pomoci lidem, kteří ji skutečně potřebují. Ministerstvo podle něho v pátek spustí webovou kalkulačku, na níž si lidé budou moci spočítat, zda na dávku dosáhnou, nebo nikoli.

Na příspěvek na bydlení nyní mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Normativ se pohybuje v družstevních a vlastních bytech podle počtu členů domácnosti od zhruba 5000 do 12.200 korun. V nájmu je to pak asi od 5600 Kč do 20.500 korun, roli hraje i velikost města.

Novela částky navyšuje. Lidem, kteří žijí sami v nájmu či podnájmu, zvedá normativ ještě o 1120 korun. Ve vlastním či družstevním bytě jde o 1180 korun. Pro dvojici v nájmu by se normativ podle novely upravil o 1130 korun, ve vlastním a družstevním bytě o 1219 korun. Třem lidem by částky pro výpočet dávek vzrostly o 1607 a 1733 korun, čtyřem a více osobám pak o 1974 a 2147 korun.

Vláda by mohla letos rozhodnout podle novely o dalším růstu normativu, pokud by se odhadované průměrné náklady u energií proti loňsku změnily "významným způsobem". O kolik by se musely zvýšit, předloha neupřesňuje. Odhad by dalo ministerstvo průmyslu a obchodu s Energetickým regulačním úřadem, pokud by mu to kabinet uložil.