Davidovou trošku mrzí, že přišla o oslavy titulu mistryně světa

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Dort a tiramisu dostala biatlonistka Markéta Davidová po návratu z mistrovství světa, jinak titul světové šampionky, který v Pokljuce před čtrnácti dny vybojovala ve vytrvalostním závodu, vzhledem k nabitému programu sezony oslavit nezvládla. Zlato ani nestihla nikomu moc ukázat.

"Trochu mě mrzí, že jsem přišla o nějaké ty oslavy, protože program na mistrovství světa je strašně nabitý a pak jsou hned další závody. Ale prostě to tak je," řekla médiím Davidová v Novém Městě na Moravě po štafetě Světového poháru.

Po návratu ze Slovinska plnila školní povinnosti na České zemědělské univerzitě, na které studuje dva magisterské obory, a měla pár dnů volna. "Byly úplně normální, jako bych žádnou medaili nevyhrála. Nic zvláštního se nedělo. Dostala jsem dort a tiramisu, tak jsem se nacpávala," podotkla s úsměvem čtyřiadvacetiletá biatlonistka.

Zlatou medaili s sebou nepřivezla, nechala ji doma. "Myslím, že ještě leží na stole, protože jsem ji nestihla uklidit. Nemám ji nikde vystavenou," řekla. Ani příbuzným cenný kov ještě neukázala. "Protože nebyla příležitost. S nikým jsem se moc neviděla," vysvětlila.

Odpočinek před závěrečnými třemi díly sezony už potřebovala. "Přišel vhod," přitakala. "Snažila jsme se, ale už je sezona dlouhá, je to znát a týden tomu moc nepomůže. Je třeba mít volnej duben, aby se člověk dal do kupy," těšila se na delší oddech.

Po zisku titulu světové šampionky nepřehodnotila své cíle pro zbytek sezony. "Ne, já většinou žádné konkrétní do sezony nemám. Jdu závod od závodu a každý chci zajet tak, abych z něj měla dobrý pocit. Tohle moc nedělám," uvedla.

V prvním závodu po šampionátu se představila na Vysočině ve štafetě žen, která se Češkám nepovedla a skončily osmnácté. Na třetím úseku převzala štafetu už daleko za špičkou a jela na trati sama. "Je vždycky lepší, když kolem sebe někoho máte, ať je to kdokoliv, ale snažím se ke štafetám přistupovat pokaždé, jako by to byl můj vlastní závod. Ani nechci slyšet, kolikáté jsme, aby to byl můj závod."

Tribuny Vysočina Areny jsou stejně jako před rokem kvůli koronaviru prázdné. Loni to bylo poprvé a nikdo by si nepomyslel, že se to stane znovu. "Všichni si říkáme: 'Jo, za dva měsíce už to bude dobrý', ale říkáme si to už od jara a ono se to moc nelepší, spíš naopak. Je to takové nepříjemné. Na druhou stranu nás jako sportovců se to až tolik nedotklo. Spíš je mi líto lidí, které to ovlivnilo rapidně," řekla Davidová.

Ztichlé ochozy, přičemž některé tribuny ani pořadatelé nestavěli, jsou pro Davidovou na jednu stranu příjemné. "Je fajn, když vám někdo nekřičí za hlavou při střelbě," pronesla a jedním dechem dodala, že ale převažuje fakt, že obecně fanoušci především u tratí chybí. "Hodně. Asi bychom byli radši, kdyby tady byli," řekla biatlonistka.

Bez fanoušků se bude v Novém Městě na Moravě závodit i za týden, ale až se sem za dva roky Světový pohár vrátí, tak už by všechno mohlo být v normálu. "To už to snad bude v pohodě. Doufám. Snad to skončí," přála si Davidová.