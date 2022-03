Davidová zpracovává sezonu, pak bude řešit, co se sebou

Jablonec nad Nisou - Sezonu nahoru dolů má za sebou podle svých slov biatlonistka Markéta Davidová. Doma si po ní vystaví malý glóbus za vytrvalostní závody, hřát ji bude triumf v prvním závodu zimy a s odstupem času čtvrté a šesté místo z olympijských her. Biatlon nyní nahradí dopisováním diplomové práce a pak ji čeká rozhodování, co dál.

Svoji šestou sezonou mezi elitou ukončila Davidová o víkendu v Oslu. "Byla nahoru dolů, něco se povedlo, něco se nepovedlo. Bylo pár hezkých výsledků, pár nehezkých," ohlížela se s odstupem tří dnů. "Ještě jsem neměla úplně čas to zhodnotit komplet. Myslím, že střelba šla trošku nahoru, běh spíš naopak dolů nebo zůstal," přemítala Davidová.

Díky výhře v Östersundu a šestému místu v Anterselvě vybojovala malý glóbus za vytrvalostní závody. V celkovém pořadí si oproti předešlé zimě o místo polepšila a uzavřela desítku. "Což si myslím, že není špatný výsledek. Jenom některý závody se nepovedly podle představ."

Na olympijských hrách v Pekingu dvakrát útočila na stupně vítězů. V mrazivých podmínkách po nepřesné poslední ráně skončila šestá ve vytrvalostním závodu a v závodu s hromadným startem byla čtvrtá. "Zajela jsem dva hezké závody. Samozřejmě mě mrzí, že to nedalo medaili. Ale když to vezmu zpětně, tak jsem podala dobrý výkon a stačilo to na místo, na jaký to stačilo," řekla Davidová.

Do budoucna zatím hledět nechtěla. "Potřebuju na chvíli vypnout a nepřemýšlet nad biatlonem. Poslední, nad čím přemýšlím, je další sezona," řekla závodnice z Janova nad Nisou. Únikem ze sportu pro ni jako vždy bude škola. Od loňska inženýrka v oboru reprodukční biotechnologie musí brzy dokončit diplomovou práci ve výživě a dietetice zvířat. "Nechci specifikovat datum, ale je to za chvíli. Ještě mi toho chybí dost, snad to nějak dopadne," prohlásila Davidová.

Rozhodování o kariéře se nevyhne. V roce 2019 byla přijata na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Už tehdy zvažovala, jestli dá přednost biatlonu nebo veterině. U biatlonu vydržela a nyní ji dilema čeká znovu, jelikož na podzim by měla se studiem začít.

"Teď nechávám volný průběh tomu, jak se budou myšlenky a pocity přelívat, jak to pak nějak sesumíruju," řekla mistryně světa ve vytrvalostním závodu z loňského roku. S biatlonem může i skončit. "Zvažuju to. Přemýšlím, co se sebou," řekla pětadvacetiletá Davidová.