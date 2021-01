Davidová skončila 10. v dobře rozjetém závodě s hromadným startem

Oberhof (Německo) - Biatlonistka Markéta Davidová byla desátá v závodě Světového poháru s hromadným startem v Oberhofu. Do poslední střelby bojovala o vítězství, ale udělala dvě chyby a propadla se. Triumfovala Francouzka Julia Simonová, která po sedmi závodech ukončila sérii norských vítězství. Norové slavili v mužském závodě, který vyhrál Tarjei Bö. Žádný český reprezentant nestartoval. Michal Krčmář je nemocný a nikdo další si právo účasti nevybojoval.

Davidová byla před Vánoci v prvním závodě s hromadným startem této sezony čtvrtá a opět byla ve hře o první českou medaili v aktuálním ročníku Světového poháru. Po bezchybných položkách vleže se na trati posouvala až na první místo. Nikdo jiný tempo udávat nechtěl. "Ony jely krokem a dohadovaly se, kdo pojede. Musela jsem jet. Střílím pomalu, takže si nemůžu dovolit, abychom stály a ostatní nás dojely," řekla České televizi.

Na první stav se postavila i při třetí střelbě. Tam zaváhala, ale s výjimkou Italky Dorothey Wiererové chybovaly i ostatní závodnice z popředí startovního pole, takže česká reprezentantka po jednom trestném kole klesla jen na třetí příčku.

Na závěrečnou střelbu přijela v čele čtyřčlenné skupiny bojující o druhé místo. Wiererová dvěma chybami uvolnila cestu k vítězství, ale Davidová to nevyužila. Rovněž minula dva terče a propadla se na třináctou příčku. Na konci alespoň posedmé v sezoně vybojovala pozici v nejlepší desítce.

"Cítila jsem se před závodem šíleně, takže jsem ráda, že se mi tak šíleně nejelo. Do desítky super. I když to mohlo být lepší, kdybych nedala tu dvojku nakonec," posteskla si.

Ze závěrečné položky odjíždělo šest biatlonistek v rozmezí necelých devíti sekund. Vedoucí pozici udržela Simonová, která závod SP vyhrála podruhé v kariéře. Druhá finišovala s odstupem 3,9 sekundy Němka Franziska Preussová, třetí skončila Švédka Hanna Öbergová. Davidová na vítěznou Simonovou ztratila 33 sekund.

Mužský závod ovládl dvaatřicetiletý Tarjei Bö. Výborně běžel a po třech čistých střelbách přijel na závěrečnou položku s mírným náskokem před pronásledovateli. Sice musel na jedno trestné kolo, ale sedmisekundové manko na bezchybnou vedoucí trojici ještě do prvního mezičasu smazal a dostal se před ni.

Finišoval o 3,6 sekundy před pětadvacetiletým Rakušanem Felixem Leitnerem, který se poprvé dostal ve Světovém poháru na stupně vítězů. Třetí příčku obsadil švýcarský třicátník Benjamin Weger. Nejrychlejší na trati byl lídr SP Johannes Thingnes Bö, ale kvůli čtyřem chybám na střelnici mu to nestačilo na lepší než sedmé místo.

Kolotoč SP se po dvou týdnech v Oberhofu přesune na generálku před mistrovstvím světa do italské Anterselvy. Tam se od čtvrtka do neděle uskuteční vytrvalostní závody, závody s hromadným startem a štafety mužů a žen. Do českého mužského týmu by se k Ondřeji Moravcovi a Jakubu Štvrteckému měli po karanténě vrátit Tomáš Krupčík a Milan Žemlička. Naopak Krčmář ještě závodit nebude.

Závody s hromadným startem v Oberhofu:

Muži (15 km): 1. T. Bö (Nor.) 37:41,9 (1 tr. okruh), 2. Leitner (Rak.) -3,6 (0), 3. Weger (Švýc.) -7,8 (0), 4. Hofer (It.) -12,5 (2), 5. Eder (Rak.) -12,7 (0), 6. Jelisejev (Rus.) -20,1 (1), 7. J. T. Bö (Nor.) -27,4 (4), 8. Lesser (Něm.) -31,4 (1), 9. Desthieux -31,9 (3), 10. Fillon Maillet (oba Fr.) -36,4 (3).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 618, 2. Laegreid (Nor.) 564, 3. T. Bö 511, 4. Dale (Nor.) 499, 5. Samuelsson (Švéd.) 454, 6. Jacquelin (Fr.) 433, ...25. Krčmář 169, 32. Moravec 109, 72. Štvrtecký 6, 79. Krupčík (všichni ČR) 1.

Ženy (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 40:11,1 (3), 2. Preussová (Něm.) -3,9 (2), 3. H. Öbergová (Švéd.) -11,7 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -13,0 (2), 5. Brorssonová (Švéd.) -14,9 (1), 6. Wiererová (It.) -28,8 (2), 7. Röiselandová -30,3 (4), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -32,1 (4), 9. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -32,6 (4), 10. Davidová (ČR) -33,0 (3).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. Röiselandová 579, 2. Eckhoffová 560, 3. H. Öbergová 550, 4. Wiererová 442, 5. Preussová 439, 6. E. Öbergová (Švéd.) 429, ...9. Davidová 364, 55. Puskarčíková 40, 57. Charvátová 37, 65. Jislová (všechny ČR) 20.