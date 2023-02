Davidová po neúspěšné obhajobě zlata na MS litovala, že nemá běžeckou formu

Oberhof (Německo) - Do vytrvalostního závodu na mistrovství světa v Oberhofu vyjela Markéta Davidová se zlatým číslem obhájkyně titulu, v cíli se však musela spokojit s 10. místem. Šestadvacetiletá biatlonistka z Janova nad Nisou, kterou trápily problémy s hlasivkami, doplatila na tři trestné minuty a nebyla spokojená ani s jedenáctým běžeckým časem. Novinářům řekla, že nevýrazné výkony na trati ji ovlivňují i na střelnici.

"Spokojená samozřejmě nejsem. Asi tu nejsem v ideální běžecké formě a myslím, že mě to trochu psychicky sráží i ve střelbě. Zkrátka to na žádný extra super výsledek nebude," řekla Davidová. "Před každou střelbou se snažím co nejlépe soustředit, ale teď mám v hlavě trochu bordel," doplnila.

Před začátkem závodu měla problémy s hlasivkami. Podle svých slov nemohla ráno ani mluvit. Na otázku, zda potíže ovlivnily její výkon, však odpověděla: "Ráda bych řekla, že ano, ale asi ne."

Kromě problémů s hlasivkami je fit. "Necítím na sobě, že bych měla být nemocná. Samozřejmě mě to ale nebaví, když mě bolí mluvit. Takže ideální to samozřejmě také není," líčila. Neprospívá jí nošení roušek a respirátorů. "Měla jsem to v Ridnaun, pak se to zlepšilo a od včerejška je to ještě horší. Těžko říct. Dělám pro to vše, aby se to zlepšilo. Nic moc ale nepomáhalo," podotkla.

Osmá žena pořadí Světového poháru udělala na prvních třech položkách po jedné chybě. Stoprocentně vyčistila až poslední "stojku." "Na první ležku jsem měla zareagovat. Tam jsem myslela. že to bude nějaký cvak doleva. Ta jedna rána utekla doprava. U dalších moc nevím," uvedla.

Kvůli proměnlivému větru chybovaly i ostatní závodnice. "Lehké to ale nebylo hlavně na trati. To se pak možná trochu projeví i na střelnici. Kdyby se člověk cítil lépe, možná by byly i ty tři v pohodě. Jelikož ale dostávám na trati velkou nálož, nemůžu si tolik chyb dovolit," řekla Davidová.

Vzpomínky na dva roky staré vítězství v Pokljuce a současnou obhajobu vypustila. Výrazně ani nevnímala zlaté číslo na dresu. "Myslím, že s tím jsem se docela vypořádala. Řekla jsem si, že je úplně jedno, co mám na sobě. Ale mrzí mě to. Stejně jako vy jsem sem jela s ambicemi na trochu vyšší místa. Mrzí mě, že i když dám ve sprintu dvě nuly, tak tu nejsem běžecky v optimální formě a tu šanci jsem nevyužila líp," pronesla.

Davidovou nyní čekají dva dny volna a po nich sobotní štafeta žen a nedělní závod s hromadným startem. Do čtvrteční smíšené štafety dvojic nominovali trenéři vedle Michala Krčmáře Terezu Voborníkovou. Davidová to vítala. "Mám ráda výzvy, ale nevím, jestli by tohle už nebylo zbytečně velké sousto," dodala.