Davidová litovala, že jí ani bezchybná střelba nestačila na MS k medaili

Oberhof (Německo) - Biatlonistka Markéta Davidová měla po šestém místě ve sprintu na mistrovství světa v Oberhofu rozporuplné pocity. Těšil ji střelecky nejvydařenější výkon v sezoně, litovala však, že jí ani dvě bezchybné položky nestačily na medaili. V rozhovoru s novináři věděla, že doplatila na horší běh, rychleji už ale podle svých slov jet nemohla.

"Samozřejmě mě mrzí, že dvě nuly nestačí na medaili, ale musím to brát, jak to je. Na trati to asi není ideální, jak bych si představovala. Dvě nuly se však počítají. Vzhledem k tomu, že je to můj nejlepší výsledek na střelnici v této sezoně, jsem ráda, že to vyšlo právě tady," řekla šestadvacetiletá Davidová.

Osmá žena Světového poháru vylepšovala střelbu ještě večer před závodem, kdy trénovala na sucho. "Na něco malého jsem asi přišla. Ono je to ale občas i placebo. Člověku někdy stačí, že si myslí, že na to přišel a to je dostatečné," řekla. Do detailů zlepšení se pouštět nechtěla.

Úřadující mistryně světa z vytrvalostního závodu přišla dnes ve sprintu o lepší výsledek kvůli 23. běžeckému času. Ani po smíšené štafetě se jí nepodařilo najít na trati pohodu. "Asi to bylo dost podobné. Není to, že by bylo něco špatně. Já už prostě jen nemůžu jet rychleji," uvedla.

Kvůli startovnímu číslu 3 se nemohla během závodu ani příliš porovnávat se soupeřkami. V tom však problém neviděla. "Jen mě trochu mrzí dojezd do cíle, protože jsme si tam malinko překážely s Němkou, která zatím jela na střelnici. Byly jsme tam blbě vedle sebe a trochu jsem ztratila. Ve výsledku by mi to ale stejně moc nepomohlo," uvedla Davidová, která na stupně vítězů ztratila přibližně 24 sekund.

Závodnice z Janova nad Nisou zajela přesto nejlepší sprint na vrcholné akci a vylepšila dosavadní sedmé místo z MS v Östersundu. Na rozšířeném pódiu byla v této sezoně pošesté. "Myslím, že tohle je opravdu jeden z mých nejlepších sprintů na vrcholné akci. Se dvěma nulami bych si sice představovala lepší výsledek, na střelnici jsem ale už víc udělat nemohla a na trati jsem také nechala vše," podotkla.

V nedělním stíhacím závodě bude Davidovou dělit od vedoucí Němky Denise Herrmannové-Wickové padesát vteřin. "Jsem ráda, že ten základ do stíhačky mám lepší, než bývalo v minulosti. V biatlonu je ale každý závod jiný a těžko předvídat," dodala Davidová.