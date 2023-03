Davidová litovala uspěchané střelby, u bronzového ceremoniálu jí ukáplo pár slz

Nové Město na Moravě (Ždársko) - Před stíhacím závodem Světového poháru v Novém Městě na Moravě zhlédla biatlonistka Markéta Davidová dodatečné udílení bronzových medailí členkám ženské štafety z olympiády v Soči, o chvíli později útočila ze 16. místa na rozšířené pódium. Z osmého místa ji nakonec dělilo od první šestky sedm vteřin a litovala před novináři dvou chyb na střelnici. Těšil ji však šestý běžecký čas.

"Musím říct, že když mám dobré lyže a cítím se na nich dobře, tak mě to závodění i baví," řekla s úsměvem Davidová. "Ta dvojka mě mrzí. Malinko jsem pospíchala a asi to chtělo u té střelby více respektu. Na druhou stanu mi popadalo i pár kalibrů, takže je to asi nula k nule. Občas máte štěstí, občas ne," doplnila.

V posledním kole bojovala o lepší umístění s Němkou Denise Herrmannovou, mistryně světa ze sprintu však byla v posledním kole rychlejší.."Kolo předtím nejela tak rychle na to, abych se s ní nezvládla udržet a první polovinu kola se mi to dařilo, Pak mi ale frnkla. Bohužel má poslední kola nejsou letos taková, jak bych si představovala. Na druhou stranu jsem neměla ani lehké soupeřky," hodnotila osmá žena průběžného pořadí Světového poháru.

Před startem se Davidová podívala na ceremoniál, při němž Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Jitka Landová převzaly bronzové medaile z her v Soči. České reprezentantky obsadily při vítězství Ukrajiny čtvrté místo, původně druhé Rusky ale byly později diskvalifikovány kvůli dopingu. Puskarčíková při ceremoniálu plakala dojetím.

"S Terkou Voborníkovou nám na střelnici také ukáplo pár slz, když jsme je viděly, jak brečí. Jsme teď nějaké citlivé," uvedla Davidová. "Jsem ráda, že si to užila, bylo na ní hrozně vidět, jak moc se na to těší. Dost tím teď žila, tak jsem za ni strašně ráda. Trochu mě mrzí, že pořád jsou případy ve sportu, kdy se to musí řešit takhle zpětně. Nejlepší by bylo, kdyby se tohle vůbec nestávalo. Ale to, že se medaile předávala tady, je docela dobrá satisfakce," pronesla Davidová.

Před závodem také sdílela na sociálních sítích prosbu organizátorů, aby fanoušci při žádostech o společné fotky respektovali osobní zónu závodnic. Podle Davidové se to po sprintu nedařilo. "Musím říct, že 98 procent lidí se chová slušně a tak nějak normálně. Těm děkuju. A těch pár, co se našlo… Moc dobře ví, kdo to byl, tak doufám, že si to vezmou k srdci a trochu s tím něco udělají. Navíc to nebylo jen ke mně, ale i k ostatním," dodala Davidová.