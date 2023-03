Davidová i Krčmář byli třináctí ve vytrvalostním závodě SP v Östersundu

Östersund (Švédsko) - Biatlonistka Markéta Davidová ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Östersundu nenavázala na triumf z minulé sezony a obsadila třinácté místo, stejně jako čeká jednička mezi muži Michal Krčmář. O stupně vítězů mistryni světa z roku 2021 připravily dvě chyby na závěrečné střelecké položce. Krčmář minul také dvakrát.

Závod patřil Italkám, které byly na střelnici bezchybné. Zvítězila Dorothea Wiererová o 25,5 sekundy před Lisou Vittozziovou, která si tak zajistila malý křišťálový glóbus za hodnocení disciplíny. První triumf v sezoně slavil Němec Benedikt Doll, jenž jako jediný nepřičítal trestnou minutu. Třetí místo stačilo k malému glóbu Vetle Sjaastadu Christiansenovi, který při neúčasti hvězdných krajanů skončil jako nejlepší Nor.

Davidová vyrazila na trať se startovním číslem jedna a první tři položky střílela čistě, což ji i po průjezdu dalších favoritek drželo na mezičasech v popředí. Na závěrečné položce ale minula druhou a pátou ránu. Na vině bylo i mrazivé počasí ve Švédsku."Mrzí mě ta dvojka, ale já jsem měla tak zmrzlé prsty, že jsem nic necítila. Nebyla jsem schopná ty prsty dát před tou střelbou do kupy," řekla České televizi.

Na nejlepší nestačila ani na patnáctikilometrové trati. "Musím říct, že mi to dneska vůbec neodjíždělo, jak bych si představovala," posteskla si česká reprezentantka. Na vítěznou Wiererovou ztratila více než tři minuty. Od bronzové Němky Denise Herrmannové-Wickové ji dělila přibližně minuta a půl.

Druhou nejlepší Češkou v závodě byla Lucie Charvátová, která s dvěma trestnými minutami obsadila 26. místo. To je její nejlepší umístění v aktuální sezoně SP, kde měla zatím jen jeden bod.

Zhruba sekunda dělila od bodované čtyřicítky jednačtyřicátou Terezu Voborníkovou, která zapsala tři trestné minuty. Jessica Jislová po zdravotních problémech běžecky nestačila a byla se dvěma chybami jednapadesátá. Propadla Tereza Vinklárková, která při druhé ležce netrefila ani jeden terč a celkově měla devět trestných minut. Byla předposlední z 93 biatlonistek, které závod dokončily.

Krčmář chtěl být v elitní šestce, ale doplatil na dvě rány mimo terč. "Závod byl dobrý. Trošku mi trvalo, než jsem se rozjel na trati. Čím víc jsem se blížil k cíli, tím to bylo lepší. Na střelnici jsem se to snažil mít pod kontrolou, ale dvě rány mi tam vyskočily. To zabránilo top výsledku," hodnotil. Dvacátým místem si spravil chuť po SP v Novém Městě na Moravě Jakub Štvrtecký.

Hvězdní bratři Böeovi i Sturla Holm Laegreid ve Švédsku po nákaze koronavirem nestartovali. Johannes Thingnes Bö měl celkový triumf v SP jistý již už ve středu.

Závody SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - vytrvalostní závody:

Muži (20 km): 1. Doll (Něm.) 48:43,4 (0 tr. minut), 2. Giacomel (It.) -1:09,1 (1), 3. Christiansen (Nor.) -1:11,5 (1), 4. Nawrath -1:51,4 (2), 5. Rees (oba Něm.) -2:02,1 (1), 6. Perrot (Fr.) -2:07,8 (1), ...13. Krčmář -3:05,4 (2), 20. Štvrtecký -3:54,0 (3), 32. Mareček -4:59,8 (1), 48. Václavík -5:46,8 (3), 56. Mikyska (všichni ČR) -6:40,8 (4).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Christiansen 171, 2. Doll 151, 3. Ponsiluoma (Švéd.) 132, 4. Rees 123, 5. Giacomel 120, 6. Hartweg (Švýc.) 120, ...9. Krčmář 90, 29. Štvrtecký 35, 56. Mareček 9.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1319, 2. Laegreid (oba Nor.) 920, 3. Christiansen 742, 4. Doll 624, 5. Ponsiluoma 601, 6. T. Bö 598, ...14. Krčmář 443, 42. Štvrtecký 80, 52. Mikyska 47, 74. Mareček 17, 87. Václavík 5.

Ženy (15 km): 1. Wiererová 41:19,6 (0), 2. Vittozziová (obě It.) -25,5 (0), 3. Hermannová-Wicková (Něm.) -1:38,8 (1), 4. Simonová (Fr.) -1:49,5 (2), 5. Lunderová (Kan.) -2:11,9 (0), 6. Voigtová (Něm.) -2:19,2 (1), ...13. Davidová -3:08,6 (2), 26. Charvátová -3:58,7 (2), 41. Voborníková -5:10,7 (3), 51. Jislová -5:52,3 (2), 92. Vinklárková (všechny ČR) -13:13,0 (9).

Konečné pořadí vytrvalostních závodů (po 3 závodech): 1. Vittozziová 225, 2. Simonová 155, 3. H. Öbergová (Švéd.) 153, 4. Tandrevoldová (Nor.) 147, 5. Wiererová 143, 6. Jeanmonnotová (Fr.) 129, ...10. Davidová 87, 32. Jislová 27, 45. Voborníková 19, 48. Charvátová 16, 65. Václavíková (ČR) 1.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 21 závodů): 1. Simonová 943, 2. Vittozziová 795, 3. Wiererová 769, 4. E. Öbergová (Švéd.) 756, 5. Herrmannová-Wicková 728, 6. Tandrevoldová 663, 7. Davidová 582, ...37. Jislová 134, 54. Voborníková 57, 72. Charvátová 16, 81. Václavíková 1.