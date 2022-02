Davidová cítí, že na ZOH udělala maximum, vadila jí kritika české výpravy

Praha - Biatlonistka Markéta Davidová si vyhodnotila, že na zimní olympiádě v Pekingu, kde obsadila čtvrté a šesté místo, udělala maximum. Po příletu do Prahy uvedla, že nesouhlasí s kritikou některých tuzemských médií, protože sama hry z českého pohledu nevnímá jako ostudu či neúspěch.

Davidová ve vysokohorském areálu Čang-ťia-kchou útočila dvakrát na stupně vítězů. Ve vytrvalostním závodu přišla o zlato po posledním výstřelu a skončila šestá, závěrečný závod s hromadným startem dokončila na čtvrté pozici, kterou na místě oplakala.

"Chvíli mě to mrzelo, ale pak, když jsem si to vyhodnotila pro sebe, tak si myslím, že jsem fakt udělala maximum. Jsou věci, které člověk neovlivní, jako třeba výkony soupeřek. Stačilo to na místa, na která to stačilo," řekla Davidová novinářům na letišti.

"Nějaké závody se povedly, nějaké se nepovedly. Ve výsledku jsem se dvěma závody spokojená, samozřejmě třeba ten sprint bych si ráda zopakovala," doplnila pětadvacetiletá reprezentantka s poukazem na disciplínu, ve které obsadila až 41. místo.

Na olympiádě bojovala také s velkými mrazy. "Zima byla vyčerpávající i tím, že se člověk musel hrozně obléknout také na jídla a tak. Hodně jsme se oblékali, lepili si obličej a moc víc se s tím dělat nedalo. Když už se odstartuje, tak už se závod vždycky dokončí," uvedla Davidová.

Pekingskou olympiádu, kde česká výprava získala dvě medaile - zlato Ester Ledecké v paralelním obřím slalomu na snowboardu a bronz rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na pětikilometrové trati - nebrala jako neúspěch.

"Rozhodně si nemyslím, že by to byl nějaký propadák nebo ostuda. Ne nadarmo se také před každými závody přeje hodně štěstí, tak hold štěstí trošku chybělo. Ale popravdě se mi moc nelíbí, jak se to prezentuje v médiích," prohlásila Davidová.

Po krátké pauze ji čeká další biatlonová akce, Světový pohár bude pokračovat za 14 dnů ve finském Kontiolahti. "Máme nějaký odpočinek a pak už začínají tréninky. Příští týden odjíždíme ještě na poslední trimestr. Nám skončila olympiáda, ale rozhodně nám neskončila sezona. Je potřeba teďko zregenerovat, srovnat se s časovým posunem a ještě zabojovat tři týdny," dodala rodačka z Jablonce nad Nisou.