Davidová byla ve sprintu v Kontiolahti šestá, Krčmář desátý

Kontiolahti (Finsko) - Oba dnešní sprinty v Kontiolahti přinesly českým reprezentantům umístění v první desítce. Markéta Davidová skončila šestá, Michal Krčmář Top Ten uzavřel. Naopak Ondřej Moravec po dvou povedených závodech ve Finsku třikrát minul a nebodoval. Vyhráli Nor Tarjei Bö a Švédka Hanna Öbergová.

Davidová po 21. a 37. příčce z minulého týdne předvedla nejlepší závod v začínající sezoně. Na střelnici tentokrát chybovala jen jednou vestoje a měla devátý nejrychlejší čas. Na vítěznou Öbergovou, která střílela čistě, ztratila 48,1 sekundy.

Od bronzové příčky ji dělilo 20,2 sekundy, což je zhruba jedno trestné kolo. Davidová měla blízko k tomu, aby se mu vyhnula. "Měla jsem tam jeden hrozně těsný kalibr, který nespadl. Odkládala jsem na stojce první ránu, ale aspoň jsem se trefila. I když to byly pomalejší položky, tak se musím soustředit na to, abych se trefovala, pak můžu zrychlovat," řekla České televizi.

Z českých biatlonistek bodovala už jen bronzová medailistka z MS Lucie Charvátová, která se navzdory třem chybám podělila o 33. místo. Do nedělního stíhacího závodu postoupila ještě Jessica Jislová. Naopak Eva Puskarčíková a Tereza Voborníková budou mít v neděli volno.

Nedělní triumf ve sprintu v Kontiolahti zopakovala olympijská šampionka z vytrvalostního závodu Öbergová. Porazila o 9,6 sekundy rovněž bezchybnou Francouzku Anais Chevalierovou-Bouchetovou. Úspěšný rodinný den podtrhla třetím místem jednadvacetiletá Elvira Öbergová, která se poprvé v životě prosadila v SP na stupně vítězů.

V mužském závodě byl tentokrát nejlepším Čechem Krčmář. Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu stejně jako v neděli sestřelil při sprintu všech deset terčů. Devětadvacetiletý reprezentant v posledním kole odrazil nápor řady konkurentů a poprvé v sezoně skončil v první desítce. "Na té trati to furt není ono. Jedu, kam to tělo pustí. Ale na tom stupňování tempa je vidět, že se to tělo rozjíždí a ta rychlost tam přichází," řekl.

Naposledy v desítce skončil v lednu, kdy byl devátý v závodě s hromadným startem v Oberhofu. V Kontiolahti zatím sestřelil 39 ze 40 terčů. "Jsem samozřejmě spokojený, že mi to tam padá. Na druhou stranu to nejsou svižné, rychlé položky, jak jsem to střílel v létě," dodal Krčmář.

Díky němu mají čeští muži zastoupení v top 10 i ve třetím závodě nové biatlonové sezony. Český hrdina minulého týdne Moravec tentokrát neměl tak přesnou mušku a zejména dvě chyby vestoje si vyčítal.

"Ten stoják byl takový bez koncentrace, zbytečné rány. Podmínky možná nebyly úplně ideální, ale rozhodně ne na to, abych střílel za dvě," kál se. Cenil si jen solidního běhu. "To bych viděl jako jediné pozitivum na tomhle závodě. Na všechno ostatní rychle zapomenout," dodal Moravec, který do stíhačky vyrazí ze 47. místa.

Sprint díky bezchybné střelbě a druhému běžeckému času ovládl Tarjei Bö, který nadělil bezmála půlminutu úspěšnějšímu mladšímu sourozenci Johannesi Thingnesovi. Ten jednou minul a byl pomalejší v běhu než Tarjei. Mezi norské bratry se vklínil Němec Arnd Peiffer.

Z českých reprezentantů se do stíhačky vedle Krčmáře a Moravce probojovali ještě osmačtyřicátý Jakub Štvrtecký a osmapadesátý Tomáš Krupčík. Adam Václavík skončil dvě místa za postupovou šedesátkou.

Závody SP v biatlonu v Kontiolahti - sprint:

Muži - 10 km:

1. T. Bö (Nor.) 24:03,7 min. (0 trest. kol), 2. Peiffer (Něm.) -13,9 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -29,4 (1), 4. Weger (Švýc.) -35,9 (0), 5. Bjöntegaard (Nor.) -44,0 (0), 6. Fak (Slovin.) -45,3 (0), 7. Dale (Nor.) -50,8 (1), 8. Doll (Něm.) -50,9 (1), 9. Ponsiluoma (Švéd.) -52,0 (3), 10. Krčmář -52,5 (0), ...47. Moravec -1:57,2 (3), 48. Štvrtecký -2:05,8 (3), 58. Krupčík -2:23,8 (2), 62. Václavík (všichni ČR) -2:29,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 3 závodech): 1. J.T. Bö 162, 2. T. Bö 115, 3. Samuelsson (Švéd.) 115, 4. Peiffer 114, 5. Fak 114, 6. Lesser (Něm.) 105, ...9. Krčmář 86, 16. Moravec 71.

Ženy - 7,5 km:

1. H. Öbergová (Švéd.) 21:11,5 (0), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -9,6 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -27,9 (1), 4. Röiselandová (Nor.) -33,8 (1), 5. Herrmannová (Něm.) -47,6 (1), 6. Davidová (ČR) -48,1 (1), 7. Alimbekavová (Běl.) -50,0 (1), 8. Eckhoffová (Nor.) -1:00,8 (2), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -1:01,5 (0), 10. Mironovová (Rus.) -1:03,7 (1), ...33. Charvátová -1:48,2 (3), 53. Jislová -2:19,9 (2), 76. Voborníková -3:10,4 (2), 77. Puskarčíková (všechny ČR) -3:11,9 (3).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 26 závodů): 1. H. Öbergová 156, 2. Chevalierová-Bouchetová 115, 3. Röiselandová 114, 4. Skottheimová (Švéd.) 112, 5. E. Öbergová 108, 6. Alimbekavová 108, ...15. Davidová 62, 56. Charvátová 8.