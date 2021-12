Davidová byla ve sprintu SP v Hochfilzenu dvacátá, Krčmář 39.

Hochfilzen (Rakousko) - Česká biatlonistka Markéta Davidová udělala dvě chyby na střelnici a skončila dvacátá ve sprintu na Světovém poháru v Hochfilzenu. Mužům se v rakouském středisku nedařilo a do sobotního stíhacího závodu se dostal pouze Michal Krčmář z 39. místa. Premiérové výhry slavili Běloruska Hanna Solaová a Němec Johannes Kühn.

Spolu s Davidovou bodovaly také dvaatřicátá Lucie Charvátová a čtyřicátá Jessica Jislová. Nedělní stíhací závod pojedou i Eva Puskarčíková (49.) a Tereza Vinklárková (52.). V sobotu mají ženy na programu štafetu.

Davidová musela na trestná kola po střelbě vleže. Obě rány minula nahoru. "Chodí mi to nahoru v zatížení, tak jsem možná přijela víc zadýchaná než normálně. Ale přišlo mi, že všechno dělám normálně," řekla Davidová České televizi. Na trati měla česká jednička v konkurenci 114 závodnic desátý nejrychlejší čas. "Běželo se mi asi nejlíp tuhle sezonu," uvedla.

Bronzová medailistka ze sprintu na letošním mistrovství světa Solaová zastřílela přesně a měla druhý čas. Proto vyhrála suverénně o tři čtvrtě minuty (46,8 sekund) před Francouzkou Justine Braisazovou-Bouchetovou. Třetí skončila Norka Marte Röiselandová a převzala vedení v pořadí Světového poháru.

Krčmář střílel přesně vleže, ale vstoje minul dvakrát a pozici na hranici první dvacítky neudržel. "Rány mě mrzí. Jsem rozpolcen, zkazil jsem si tím závod. Byl těžký sníh a chvilku mi trvalo, než jsem se dostal do tempa. Celkově nebyl závod povedený," konstatoval Krčmář.

Nikdo z dalších českých reprezentantů se do šedesátky pro sobotní stíhačku nevešel. Adam Václavík jel čtyři trestná kola a byl 71., o místo za ním skončil Jakub Štvrtecký (3 chyby), Mikuláš Karlík (4) dojel na 76. pozici a Vítězslav Hornig (2) byl osmaosmdesátý.

Kühn se dočkal prvního triumfu v seriálu ve třiceti letech. Vyhrál před Švédem Martinem Ponsiluomou. Třetí skončil překvapivě Bělorus Anton Smolskij. Nor Vetle Sjaastad Christiansen se 16. místem udržel v čele pořadí SP.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprinty:

Muži (10 km): 1. Kühn (Něm.) 26:05,0 (1 tr. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -14,3 (1), 3. Smolskij (Běl.) -20,5 (0), 4. Loginov (Rus.) -22,0 (1), 5. T. Bö (Nor.) -23,0 (1), 6. Jacquelin -23,6 (1), 7. Fillon Maillet (oba Fr.) -24,9 (2), 8. Nawrath (Něm.) -39,8 (2), 9. Lazovskij (Běl.) -40,4 (0), 10. Latypov (Rus.) -41,4 (2), ...39. Krčmář -1:28,6 (2), 71. Václavík -2:20,1 (4), 72. Štvrtecký -2:21,8 (3), 76. Karlík -2:27,4 (4), 88. Hornig (všichni ČR) -2:46,8 (2).

Pořadí SP (po 5 z 22 závodů): 1. Christiansen (Nor.) 203, 2. Samuelsson (Švéd.) 202, 3. Jacquelin 189, 4. T. Bö 170, 5. Latypov 170, 6. J.T. Bö (Nor.) 166, ...22. Krčmář 91, 53. Štvrtecký 14.

Ženy (7,5 km): 1. Solaová (Běl.) 20:44,4 (0), 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -46,8 (2), 3. Röiselandová -50,3 (0), 4. Lienová (obě Nor.) -52,5 (0), 5. H. Öbergová (Švéd.) -56,5 (2), 6. Eckhoffová (Nor.) -1:07,2 (1), 7. Vittozziová (It.) -1:07,4 (1), 8. Alimbekavová (Běl.) -1:08,0 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:12,3 (1), 10. Hinzová (Něm.) -1:18,5 (0), ...20. Davidová -1:41,0 (2), 32. Charvátová -2:04,1 (2), 40. Jislová -2:16,6 (2), 49. Puskarčíková -2:28,5 (1), 52. Vinklárková (všechny ČR) -2:35,8 (0).

Pořadí SP (po 5 z 22 závodů): 1. Röiselandová 216, 2. Alimbekavová 194, 3. Hauserová (Rak.) 192, 4. Solaová 184, 5. E. Öbergová (Švéd.) 171, 6. H. Öbergová 168, ...9. Davidová 155, 32. Jislová 50, 40. Puskarčíková 30, 57. Charvátová 17, 59. Vinklárková 12.