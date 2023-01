David Vodrážka: Radlické radiály se možná nedožiji

Praha 13 je velmi dobře dopravně napojená. Městskou částí prochází trasa metra B, ústí do ní dálnice D5, nicméně stále se oddaluje propojení s Radlickou radiálou a s Barrandovským mostem. „Tam to naráží na občanská sdružení apod.,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).

Domnívá se, že začít se nepodaří několik desítek let. A to proto, že se změnila politická reprezentace v Praze 5. „Nebudu hodnotit, jestli k lepšímu nebo k horšímu.

Je to vedení více aktivistické a jejich záměrem je zablokovat Radlickou radiálu, respektive říkají, že je potřeba ji zlepšit a vylepšit, to znamená dát jí celou pod zem. To je absolutně nerealistické. Nedá se to ufinancovat,“ řekl starosta.