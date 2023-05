David Švehlík se znovu představí jako Josef Formánek ve filmu podle jeho knihy

Praha - Herec David Švehlík se ve filmu Dvě slova jako klíč znovu představí jako spisovatel Josef Formánek ve snímku natočeném podle jeho knihy. Film bude volným pokračováním filmu Úsměvy smutných mužů, který získal Cenu filmových fanoušků na Českém lvu 2018. Celovečerní snímek režiséra Dana Svátka vstoupí do kin 27. července. Za distribuční společnost Bontonfilm o tom ČTK informoval Lukáš Vedral.

Film vznikal po celém světě v reálném prostředí, vedle Česka natáčel štáb také ve Francii, Dánsku, Indii, Himálaji, New Yorku, Japonsku nebo v Indonésii na ostrově Siberut, jejž ve svých knihách přiblížil právě Formánek.

"Josef (Fománek) nás vzal přímo tam, kde jeho dechberoucí knihy vznikaly, ke kmenům v džungli, u nichž přebýval. Stal se prostředníkem mezi dvěma světy a nám najednou jeho knihy ožily před očima," uvedl režisér Svátek.

Vedle Švehlíka se ve svých rolích z Úsměvů smutných mužů vrátí Jaroslav Dušek, Ivan Franěk a Marika Šoposká, v dalších rolích se pak objeví také zahraniční hvězdy Daniel Olbrychski, Pierre Richard, Gen Seto nebo Jana Nagyová. Větší prostor dostává postava Ivana Fraňka, herce, jenž se naposledy představil ve francouzském velkofilmu Tři mušketýři, hrál v oscarové Velké nádheře Paola Sorrentina, ve Válce policajtů s Gérardem Depardieuem či z v Anny Luca Bessona.

Příběh Dvě slova jako klíč sleduje osudy různých lidí na několika kontinentech. Japonský obchodník se chce smířit s dcerou, kterou jako malou opustil, svobodná matka v Česku dostane záhadný dopis, malíř a vyléčený alkoholik potkává krásnou ženu a s ní i možnost rodinného života, spisovatel bere svého kamaráda a jejich vnitřní démony na výpravu do indonéské džungle, kněz v New Yorku se musí vypořádat se zvláštními sny a na samotě kdesi na břehu Baltského moře čeká starý muž na návštěvu syna.

"Můžu vám s naprostou jistotou říct, že je to něco, co tady dlouho, a bůhví jestli v české kinematografii vůbec někdy, nevzniklo. Blbé je, že to hodně probrečíš. Ale ne, že by to bylo smutné, ale protože je to tak silné," vyprávěl herec Dušek po zhlédnutí filmu během jednoho svého vystoupení.

Josef Formánek je autorem několika knižních bestsellerů. Proslavil se cestopisným románem Prsatý muž a zloděj příběhů, úspěch měly i knihy Létající jaguár a Mluviti pravdu.