David Koller vydává nový singl a chystá turné po vinařstvích

Praha - Zpěvák, skladatel a bubeník David Koller natočil nový singl a klip My se vám ozveme. Autorem hudby je Matěj Belko, text napsal Belko s Kollerem. Nová píseň zazní na sérii letních koncertů kapely Kollerband, která se mimo jiné uskuteční na vinicích, a také hned čtyřikrát za sebou v pražském klubu Jazz Dock. Koller to uvedl v rozhovoru s ČTK.

"Klip je celý střihový, však se nedalo hrát. Je to o tom, že Velký bratr nikdy nespí a vidí tě nejenom na silnici, na ulici, měří ti rychlost, teplotu a určitě si tě může kdykoliv poslechnout z tvého telefonu, mrknout do SMS, e-mailu a podobně. Už jsme to tady měli a je to pořád horší. Vadí mi ta ztráta soukromí, což zpravidla předchází ztrátě svobody, jak vidíme v přímém přenosu třeba v Číně a nejenom tam," řekl Koller.

Režie klipu se ujal Vít Hradil. Vzhledem k tomu, že vznikal v době karantény, podílel se na jeho vzniku pouze on a Koller. My se vám ozveme hojně využívá archivní záběry z instruktážního filmu, který zachycuje způsoby sledovaní nepohodlných osob z předrevolučních let. Bohatý archiv záběrů od sedmdesátých let minulého století až po rok 1989 k užití uvolnila Paměť národa a komerční archivy v USA.

Grafický prvkem sjednocujícím aktuální tvorbu Kollera se stal QR kód v podobě jeho obličeje. Při načtení QR kódu, který se nachází na plakátech, tričkách či v klipu, se zájemce dostanete na speciální stránku, na níž bude Koller postupně uveřejňovat nové singly a videoklipy.

První letní vystoupení Kollera s Kollerbandem se uskuteční 5. července v areálu Vinařství Sonberk v Popicích na Břeclavsku v rámci koncertního seriálu Hudba na vinicích, který propojuje muziku s vínem v lokalitách českých a moravských vinohradů. Vedle novinky My se vám ozveme se návštěvníci mohou těšit na skladby Chci zas v tobě spát, Amerika nebo Gypsy love. "Koncerty nebudou stejné, někdy dáme něco jemnějšího, jindy něco tvrdšího, playlist měníme na každém vystoupení," podotkl Koller.

Turné po vinařstvím bude pro fanoušky částečnou náhradou za první ročník hudební přehlídky Kollerfest se na Vranovské přehradě, který se neuskuteční letos, ale až příští rok. Pořadatelé, mezi kterými je Koller, plánovali festival uspořádat 22. a 23. května. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru jej ale odložili na květen příštího roku.

Devětapadesátiletý Koller v roce 2016 celkem třikrát uspěl na 25. ročníku Cen Akademie populární hudby Anděl. Získal sošku s andělskými křídly jako zpěvák roku a za album roku, kterým se stala jeho deska ČeskosLOVEnsko. Navíc si odnesl ocenění skupina 25letí jako člen kapely Lucie. V loňském roce se podílel jako supervizor na vzniku alba Hudba Praha & Michal Ambrož. Před třemi lety vyšla kniha Who The Fuck Is David Koller?, kde s hudebníkem rozmlouvá básník Milan Ohnisko.