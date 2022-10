Dav lidí přišel v Bratislavě uctít oběti střelby u gaybaru

Bratislava - Dav lidí dnes v Bratislavě uctil oběti středeční střelby, při které 19letý mladík u gaybaru zastřelil dva muže a jednu ženu postřelil. Pietní akce u baru Tepláreň (Teplárna) a následného průvodu na shromáždění za odsouzení nenávisti vůči komunitě LGBT+ se zúčastnili také prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger a další politici. Podle listu Sme se v centru metropole sešlo nejméně 20.000 lidí. Motivem činu byla podle policie nenávist vůči lidem jiné než heterosexuální orientace. Čaputová se v projevu omluvila LGBT+ komunitě za to, že společnost nedokázala ochránit jejich blízké.

Účastníci akce odpoledne zaplnili ulici, která vede od historického centra Bratislavy kolem zmíněného baru k Bratislavskému hradu a budově parlamentu. Na místě tragédie mnoho lidí zapalovalo svíčky a kladlo květiny. Následně se vydali na nedaleké náměstí na shromáždění. Podobné akce byly svolány i do dalších měst na Slovensku a také v České republice.

"Promiňte, mrzí mě, že naše společnost nedokázala ochránit vaše blízké. Promiňte, že někteří z vás se nemůžou na Slovensku cítit bezpečně. Mrzí mě, že jako lidé z komunity LGBTI se stále cítíte na Slovensku nepřijati. Patříte sem, jste pro naši společnost hodnotní," řekla Čaputová v projevu na shromáždění.

Místopředseda Evropského parlamentu (EP) Michal Šimečka z pódia ohlásil iniciativu, aby se EP zabýval zmíněným zločinem a vyzval slovenské úřady, aby zamezily projevům nenávisti vůči LGBT+ menšině.

Majitel baru Tepláreň Roman Samotný zase řekl, že oběti střelby se provinily jen tím, že se narodily jako LGBT+. "Kam jsme se to jako země dostali? Nenávist je normou. Vulgárnost je každodenní součástí našich slovníků," řekl.

Prezidentský palác vyvěsil na znamení úcty k obětem střelby a jako symbol solidarity s komunitou LGBT+ duhovou vlajku, symbol sexuálních menšin.

Iniciativa Inakosť, která v zemi hájí práva lidí jiné než heterosexuální orientace, označila střelbu se dvěma mrtvými za skutek, který nemá v dějinách komunity obdoby .

Zmíněná pietní akce, následný průvod a shromáždění ve slovenské metropoli jsou patrně největšími svého druhu od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně v roce 2018.

Střelba u gaybaru bude vyšetřována jako čin z nenávisti nebo terorismus

Středeční vražda dvou lidí u gaybaru v Bratislavě bude vyšetřována jako čin z nenávisti pro domnělou nebo skutečnou sexuální orientaci obětí, nelze ovšem vyloučit ani změnu kvalifikace skutku na teroristický trestný čin. Novinářům to dnes řekl šéf elitní policejní složky Ľubomír Daňko. Potvrdil, že 19letý střelec byl nalezen mrtev, pravděpodobně spáchal sebevraždu.

"Tento čin byl ´hate crime´, to bez jakýchkoliv pochybností. Byl namířen proti osobám, které mají jinou sexuální orientaci, se kterou se narodily, za kterou nijak nemohou," doplnil na tiskové konferenci elitní prokurátor Daniel Lipšic.

Z dosavadního vyšetřování podle policie nevyplývá, že by se útočník s oběťmi znal. U baru, kde se scházejí lidé jiné než heterosexuální orientace, zastřelil dva muže ve věku 23 a 26 let, 28letou ženu postřelil do nohy. Použil zbraň s laserovým zaměřováním, kterou legálně vlastnil jeho příbuzný; podle médií je majitelem zbraně otec střelce. Policie nepředpokládá, že útočník měl komplice. Podle Lipšice před střelbou čekal u baru asi půl hodiny.

Střelec z místa zločinu uprchl do svého bydliště, ze kterého pak odešel. Pravděpodobnou sebevraždu pak spáchal jinou zbraní; jeho tělo ve čtvrtek ráno našel svědek, který přivolali policii. Podle policejního viceprezidenta Branka Kišše policie ve spolupráci s civilní tajnou službou SIS zjistila totožnost útočníka tři a půl hodiny po útoku a byla mu na stopě.

Lipšic řekl, že rodiče střelce neoznámili policii čin svého syna, byť o něm věděli. Syn zanechal doma dopis na rozloučenou a vražednou zbraň. V minulosti trénoval střelbu na střelnici.

Podle slovenských médií útočník před střelbou zveřejnil na sociální síti například manifest proti Židům a komunitě LGBT+, ve kterém vyzýval k násilí proti těmto skupinám. Tweetoval také po útoku. Dříve se fotil nejen u zmíněného baru, ale i u obytného domu, ve kterém bydlí slovenský premiér Eduard Heger. Právě na základě zmíněného manifestu a zkoumání dalších důkazů budou vyšetřovatelé zvažovat změnu právní kvalifikace skutku na teroristický trestný čin.