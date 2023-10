Darmstadt poprvé vyhrál, Brémy s Pavlenkou v brance porazil 4:2

Berlín - Fotbalisté Darmstadtu se v šestém kole německé ligy dočkali prvního vítězství v sezoně. Brémy s českým reprezentantem Jiřím Pavlenkou v brance doma porazili 4:2.

Domácí se dostali do vedení už v páté minutě, když se prosadil Bader, a ještě do přestávky zdvojnásobil jejich vedení Skarke. Trenér Werderu Werner o přestávce připravil dvojnásobné střídání, ani to však kýžený efekt nepřineslo.

V 62. minutě vedly domácí "Lilie" už 4:0 po trefách Mehlema a bývalého hráče Brém Kempeho, jenž se prosadil z penalty. Hosté dokázali v závěru už pouze zkorigovat skóre díky brankám Demana a Veljkoviče.

Darmstadt díky tříbodovému zisku opustil sestupové pásmo a je se čtyřmi body patnáctý. Brémy mají šest bodů a jsou o tři příčky výše.

Německá fotbalová liga - 6. kolo:

Darmstadt - Brémy 4:2 (5. Bader, 25. Skarke, 50. Mehlem, 62. Kempe - 70. Deman, 79. Veljkovič).

Od 17:30 Freiburg - Augsburg.

Tabulka:

1. Leverkusen 6 5 1 0 20:6 16 2. Stuttgart 6 5 0 1 19:7 15 3. Bayern Mnichov 6 4 2 0 20:6 14 4. Dortmund 6 4 2 0 12:6 14 5. Lipsko 6 4 1 1 16:6 13 6. Hoffenheim 6 4 0 2 13:9 12 7. Wolfsburg 6 4 0 2 9:6 12 8. Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 4:5 7 9. Heidenheim 6 2 1 3 10:13 7 10. Freiburg 5 2 1 2 5:10 7 11. Union Berlín 6 2 0 4 9:10 6 12. Brémy 6 2 0 4 10:14 6 13. Mönchengladbach 6 1 2 3 11:14 5 14. Augsburg 5 1 2 2 9:13 5 15. Darmstadt 6 1 1 4 10:18 4 16. Bochum 6 0 3 3 5:19 3 17. Kolín nad Rýnem 6 0 1 5 4:11 1 18. Mohuč 6 0 1 5 4:17 1