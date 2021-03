Darida prožil netradiční přesuny a ve Walesu chce výhru

Praha - Velmi netradiční program má v těchto dnech záložník Vladimír Darida. Ve středu nejprve pomohl fotbalové reprezentaci na neutrální půdě v Polsku k výhře 6:2 nad Estonskem, sobotní zápas s Belgií kvůli cestovním koronavirovým omezením musel vynechat a k mužstvu se znovu připojil dnes v Cardiffu před úterním soubojem s Walesem. Třicetiletý středopolař Herthy Berlín věří, že český tým ostrovního soupeře na závěr březnového boku porazí a podtrhne dobrý vstup do světové kvalifikace.

Darida stejně jako další tři hráči z německých klubů brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek a útočník Patrik Schick během tohoto srazu vůbec nepřicestoval do Čech a na venkovní zápasy spolu s bundesligovými kolegy přiletěl zvlášť.

"Tentokrát jsem odletěl z Berlína jako první směr Kolín nad Rýnem. Ostatní se ke mně připojili v Kolíně a pokračovali jsme do Cardiffu. Přistáli jsme skoro ve stejný čas jako zbytek týmu. Jako minule jsme se pak potkali na společném obědě," řekl při on-line tiskové konferenci Darida.

Od týmu se v minulém týdnu odpojil hned po středečním zápase s Estonskem. "Den po utkání jsem měl výklus s kondičním trenérem a nějakou regeneraci. Zbytek dnů jsem trénoval s menší skupinkou individuálně, absolvoval jsem další tři tréninky," přiblížil Darida.

Sobotní zápas a remízu 1:1 s Belgičany v Edenu na dálku hodně prožíval. "Stejně jako při každém zápase, ve kterém nemohu nastoupit, jsem byl docela dost nervózní. Sledoval jsem to doma v televizi. Myslím, že kluci odehráli hodně slušný zápas," pochválil tým Darida, který je při absenci Bořka Dočkala českým kapitánem.

Věří, že reprezentanti v posledním ze tří březnových zápasů potvrdí dobrý start do kvalifikace. "Rozhodně bychom tady chtěli bodovat. Kdybychom udělali tři body, byli bychom moc spokojeni a ten start do kvalifikace by byl z našeho pohledu perfektní. Uděláme vše pro to, aby to tak dopadlo," uvedl Darida.

Velšané stejně jako český tým na podzim vyhráli svoji skupinu v divizi B Ligy národů. "Wales je mančaft, který je velmi dobře organizovaný a má rychlé hráče vepředu. Hrozí po brejcích. Jsou velmi nebezpeční také ze standardních situací, takže těchto věcí se musíme vyvarovat. Věřím, že když budeme hrát jako doposud, týmově a kombinační fotbal, budeme mít navrch my," dodal bývalý hráč Plzně.