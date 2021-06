Darida kvůli zranění netrénoval, o jeho startu v osmifinále se teprve rozhodne

Český fotbalista Vladimír Darida (vpravo) a Mateo Kovačič z Chorvatska v utkání ME v Glasgow.

Praha - Kapitán českých fotbalistů Vladimír Darida se zranil a chyběl na předzápasovém tréninku před nedělním osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku v Budapešti. Zda bude moci třicetiletý záložník Herthy Berlín nastoupit, zatím není jasné. O jaké zranění jde, vedení reprezentace nespecifikovalo. Darida dělá vše pro to, aby mohl nastoupit.

"Vladimír Darida se zranil na včerejším tréninku a z toho důvodu chybí na dnešním oficiálním tréninku. Je v péči lékařů a fyzioterapeutů. O jeho zítřejším startu v zápasu se teprve rozhodne," řekl novinářům mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

"Jsem v péči lékařů a fyzioterapeutů a snažíme se udělat vše pro to, abych zítra nastoupil. Já věřím, že to tak dopadne. Nechtěl bych spekulovat, uvidíme, jak to bude vypadat zítra," uvedl Darida na on-line tiskové konferenci v dějišti utkání Budapešti.

Darida patří ke klíčovým hráčům reprezentace a v poslední době plní roli kapitána týmu. Ve všech třech zápasech skupiny na Euru nastoupil v základní sestavě. Proti Skotsku a Chorvatsku odehrál 86 minut, proti Anglii 63 minut.

S 75 reprezentačními starty je Darida jednoznačně nejzkušenějším hráčem v české nominaci na Euru. Pokud by ho zranění do zápasu nepustilo, v sestavě by ho mohl nahradit Antonín Barák či defenzivněji laděný Alex Král.

"Ztráta kapitána je vždy bolestivá, ale budeme a musíme respektovat Vláďovo zranění. I když se to rozhodne až zítra, už vymýšlíme určité varianty," řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

"Všechno bude záležet na zdravotním stavu Vládi. Jestli si dovedu představit středovou trojici s Tondou Barákem? Je to jedna z variant," doplnil český kouč.

Darida jako jeden z pěti hráčů v české nominaci pamatuje poslední vzájemný zápas, v němž reprezentace na podzim 2015 zvítězila v Amsterodamu v evropské kvalifikaci 3:2. Vedle něj nastoupili obránci Pavel Kadeřábek a Tomáš Kalas, na lavičce pak byli coby náhradní gólmani Tomášové Vaclík a Koubek. "Kádry se hodně proměnily, ale ze zápasu bych si ideálně vzal hlavně konečný výsledek," řekl s úsměvem Darida.

Národní tým porazil Nizozemsko i v posledním vzájemném souboji na velké akci. V roce 2004 na Euru v Portugalsku po památném obratu z 0:2 zvítězil český celek 3:2. "Pamatuji si to velmi dobře, sledoval jsem to tehdy doma. Druhý den jsme se pak ve škole bavili jen o zápase," uvedl Darida, jemuž tehdy bylo 13 let.

Je mu jasné, že reprezentanti nemohou proti Nizozemcům jen bránit. "Bude důležité, abychom hráli i dopředu, a také to, jak podržíme balon. Holandsko velmi dobře presuje. Když ztratí balon, represink je hodně silný. Tam musíme hodně podržet balon. A když se dostaneme do ofenzivní části, chce to vymyslet nějakou dobrou nadstavbu," řekl Darida.

Kvůli koronavirové krizi si národní tým po dlouhé době zahraje před vyprodaným hledištěm, v němž by mělo být také téměř sedm tisíc českých fanoušků. "Už při předešlých zápasech během skupiny, i když nebylo vyprodáno, tak atmosféra byla dobrá a bylo velmi těžké se slyšet na hřišti. Už jsme si na to navykli. Věřím, že si to užijeme se vším všudy a s dobrým výsledkem," dodal Darida.