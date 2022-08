Dánský režisér Lars von Trier má Parkinsonovu nemoc, uvedl producent

Kodaň - Dánský režisér Lars von Trier trpí Parkinsonovou nemocí. Oznámila to dnes jeho producentská společnost Zentropa. Podle ní je známý režisér v dobrém stavu a léčí se, napsala agentura AFP. Tvůrce i nadále pracuje na třetí řadě své série Království, jejíž první díly by měl představit v září na filmovém festivalu v Benátkách pod anglickým názvem The Kingdom Exodus.

Podle společnosti, kterou von Trier založil s producentem Peterem Jensenem, práce na nové sérii pokračují podle předpokládaného harmonogramu. V severské zemi by diváci třetí řadu série Království měli vidět na konci roku.

"Lars je v dobrém stavu a léčí příznaky (své nemoci)," uvedla společnost. Podle ní však 66letý režisér omezí vystoupení v tisku před premiérou svého díla. Společnost dodala, že informaci o zdravotním stavu režiséra zveřejnila, aby předešla mediálním spekulacím.

Von Trier patří k nejznámějším severským režisérům, jehož filmy často budí kontroverzi například scénami násilí. Mezi jeho posledními filmy jsou dvoudílný snímek Nymfomanka či Jack staví dům. Za svou kariéru byl nominován na řadu cen a v roce 2000 získal na festivalu v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, za snímek Tanec v temnotách.