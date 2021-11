Dan Bárta natočil album a chystá koncerty s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma

Praha - Zpěvák Dan Bárta známý z rockové skupiny Alice a současného projektu Illustratosphere natočil album a chystá koncerty s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma. Společně vystoupí v neděli 7. listopadu v brněnském Sono Centru, kde měl být Bárta loni v květnu zvláštním hostem oslav 80 let činnosti Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma. Dvakrát přeložený koncert se však kvůli tehdy platným protipandemickým opatřením neuskutečnil. ČTK o tom za vydavatelství Warner Music informovala Marcela Kočandrlová.

"Dirigent Vlado Valovič mi posléze navrhnul, abychom připravené skladby ve studiích Českého rozhlasu nahráli, když už je máme zaranžované a nacvičené. A přišla další vlna covidu... Nebylo do čeho píchnout, žádné hraní, žádné vyhlídky a nic. Takové dost zoufalé období. On to ten název desky I Killed This Song At Karaoke Last Night (Zabil jsem tuhle píseň minulou noc při karaoke) vlastně i evokuje: karaoke je, myslím, v jistém smyslu dost osamělá činnost," uvedl Bárta ke zrodu alba.

Dramaturgie alba je pestrá: od hitu Human indie rockových The Killers přes Fortune švédsko-japonské skupiny Little Dragon až třeba k nové, do angličtiny převedené verzi Pramínku vlasů Jiřího Suchého (Big Band Twist) nebo písně Intropicture z dílny Bártovy domovské skupiny Illustratosphere.

Písně velmi rozličných autorů i interpretů upravil kmenový aranžér big bandu Miroslav Hloucal. Deska vznikala pod producentským dohledem Petra Hanzlíka ve studiích Českého rozhlasu a ve studiu Sono od loňského roku do letošního září. "Musím říct, že jsem se při té práci i dost naučil. Popravdě i to, kolik věcí neumím a asi už umět ani nebudu," podotkl Bárta.

První příležitost vyslechnout si skladby naživo budou mít návštěvníci koncertu ke 100. výročí narození dirigenta Gustava Broma 7. listopadu v brněnském Sonu a pak 14. prosince v budově Českého rozhlasu v Praze. Právě s touto veřejnoprávní institucí je Bárta spojen významněji - začátkem roku se představil na vlnách Českého rozhlasu Vltava jako zapisovatel a předčítač, když připravil povídkový podcast Nevinnosti světa s vyprávěním o svých cestách za vážkami a přírodou. Nové díly začne tato stanice vysílat 9. prosince a Bárta se v ní vydá na cesty do Mexika, Peru, Nikaraguy, ale i na Borneo a Srí Lanku.

Orchestr Gustava Broma vznikl v roce 1940, poprvé veřejně vystupoval v hotelu v Rožnově pod Radhoštěm. Postupně se vypracoval do světové špičky, americký časopis DownBeat jej svého času zařadil mezi deset nejlepších big bandů světa, na jeho koncertech hostovaly hvězdy jako Dizzy Gillespie nebo Diana Rossová. Zakladatel Brom vedl orchestr nepřetržitě až do své smrti v roce 1995. Nyní je dirigentem Slovák Vladimír Valovič. Od roku 2013 vystupuje orchestr pod názvem Rozhlasový Big Band Gustava Broma.